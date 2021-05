Heikki Hiilamo: Kritiikkini kohdistui Kelan etuusohjeisiin, ei työntekijöihin

Ylen kolumnini (5.5.2021) Kelan toiminnasta toimeentulotuen alentamisessa on herättänyt runsaasti keskustelua. Kiivaassa some-maailmassa keskustelun fokus helposti katoaa, eikä alkuperäisen argumentin esittäjä tunnista enää argumenttiaan eikä esitettyä kritiikkiä. Näin tapahtui myös Kelan toimihenkilöyhdistyksen tiedotteessa, josta Demokraatti uutisoi 10.5.2021 (”Pöyristyttävää” – Kelan toimihenkilöyhdistys hiiltyi Hiilamon kommenteista). Heikki Hiilamo

Kertasin kolumnini alussa usean vuoden ajan monissa tutkimuksissa, asiatuntijakirjoituksissa ja uutisissa kerrotut seikat muutoksista, joita toimeentulotuen alentamisen käytännöissä on tapahtunut vuoden 2017 toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen: alentamisia on tehty aikaisempaa enemmän, ratkaisuiden tekeminen on muuttunut kaavamaisemmaksi, sosiaalialan koulutuksen saaneiden rooli alentamisessa on vähentynyt. En ole huomannut, että Kela olisi kiistänyt aikaisemmin näitä yleisesti hyväksyttyjä ja myös osin Kelan omien tutkijoiden vahvistamia havaintoja. Miksi nyt? Sanomassani ei ollut mitään uutta.

KOLUMNINI uusi asia ja varsinainen pointti oli se, että Kela oli alkanut uudelleen alentaa toimeentulotukea yhdeksän kuukauden tauon jälkeen helmikuussa 2021 ja että alentamisia tehtiin aikaisempaan verrattuna erityisen paljon maaliskuussa, jolloin Suomi oli koronapandemian vuoksi uudelleen poikkeusoloissa.

Kysyin kolumnissani, miksi tämä päätös tehtiin ja millä perusteella. Halusin kiinnittää huomiota myös siihen, millaisessa järjestyksessä ja millaisella valmistelulla tämänkaltainen ihmisten perusoikeuksia rajoittava (erityisesti suhteessa edellisinä kuukausina vallinneeseen käytäntöön) etuusohjeen muutos tehtiin. Kritiikkini koski järjestelmää, ei mitään työntekijäryhmiä.

En väheksy etuuskäsittelijöiden tai muidenkaan Kelan ihmisten työtä, vaan arvostan muun muassa sen ripeyttä ja laadukkuutta.

Toimihenkilöyhdistys on tulkinnut, että olisin arvostellut Kelan asiakastyössä olevia henkilöitä, kun tosiasiallisesti arvostelin heidän työtään ohjaavan etuusohjeen muutosta. En tarkalleen tiedä, miten etuusohjeen muutosta on valmisteltu ja miksi se on tehty, mutta Kelan johto on asiasta vastuussa, eivät missään tapauksessa ohjetta soveltavat työntekijät. Heistä osa on saattanut itsekin kokea mainitun muutoksen epäoikeudenmukaiseksi.

En väheksy etuuskäsittelijöiden tai muidenkaan Kelan ihmisten työtä, vaan arvostan muun muassa sen ripeyttä ja laadukkuutta. Kaikesta päätellen Kela toimii toimeentulotuen käsittelyssä juuri kuten Kela-siirtoa perusteltaessa toivottiin eli yhdenmukaisesti ja tasalaatuisesti. Sosiaaliturvan ongelmat eivät todellakaan johdu Kelan etuuskäsittelijöistä! Jos joku on tulkinnut minun väittävän muuta, olen todella pahoillani ja pyydän nöyrästi anteeksi.

OLEN jo pitkään puolustanut toimeentulotuen Kela-siirtoa ja pidän sitä edelleenkin kaikesta kritiikistä huolimatta parannuksena aikaisemmin vallinneeseen tilaan. Päätin esimerkiksi jouluaattona 2004 ilmestyneen Helsingin Sanomien sunnuntaidebattikirjoitukseni näin: ”Byrokraattiseen loukkuun löytyy yksinkertainen ratkaisu: toimeentulotuen maksaminen siirretään kuntien sosiaalitoimistolta Kelalle. — Yhden luukun palvelu takaa sen, etteivät köyhien tulot romahda lyhytaikaisen työn päätyttyä. Kun rahanjako siirtyy Kelalle, kuntien sosiaalitoimistoissa voidaan keskittyä siihen, mihin pitääkin eli sosiaalityöhön”.

Kritiikkini toimeentulotuen alentamisen aloittamiseen poikkeustilan aikana ei liity niinkään Kela-siirtoon kuin siihen järjestykseen, missä Kelan – ei vain toimeentulotukea vaan kaikkia muitakin etuuksia koskevat – etuusohjeet syntyvät. Prosessi ei ole mielestäni riittävän koordinoitu, avoin ja selkeä. Prosessin ongelmat korostuvat sellaisissa kysymyksissä, jotka koskettavat viimesijaisinta sosiaaliturvaa eli toimeentulotukea.

Heikki Hiilamo

Helsinki