”Heiltä ja heidän perheiltään on vedetty matto alta” – Insinööriliitto vaatii valtiolta muutosturvaa Fennovoiman työntekijöiden tueksi

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (kuvassa) vaatii valtiolta toimia Fennovoiman työntekijöiden auttamiseksi. Hän muistuttaa, että yhtiössä alkavat muutosneuvottelut ovat lähtökohdiltaan poikkeukselliset.

– Pyhäjoella ja Helsingissä työttömäksi uhkaa jäädä suomalaisissa oloissa epätavallinen joukko ihmisiä. Yhtiöön on rekrytoitu kovaa erityisosaamista ympäri maailmaa. Suomeen on saapunut kymmenistä maista ydinvoimarakentamisen huippuja, jotka ovat sitoutuneet projektiin. Nyt heiltä ja heidän perheiltään on vedetty matto alta, Oksa sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa joukossa on ihmisiä, joilla kyse ei ole vain toimeentulosta. Osalla ulkomaalaisia asiantuntijoita epätietoisuutta aiheuttaa muun muassa työviisumin kohtalo.

– Moni heistä on tuonut perheen mukanaan Suomeen, ostanut kenties asunnon Pyhäjoelta. Vielä muutama viikko sitten heillä oli täällä talo, tavarat ja tulevaisuus, nyt jäljellä on vain epätietoisuus, pettymys ja suru.

Fennovoiman hankkeen ympärillä olevasta osaamisesta kannattaa Oksan mielestä pitää kiinni, on se sitten kotimaista tai ulkomailta hankittua.

– Olen aivan varma, että energia ja siihen liittyvä osaaminen ovat tämän päivän maailmassa ja tulevaisuudessa kovaa valuuttaa, hän sanoo.

Oksan mukaan muutosneuvottelut ovat työntekijälle aina kova paikka, oli niiden syy mikä tahansa. Hän luonnehtii tiedotteessa, että Fennovoiman työntekijöiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet projektiin vielä aivan poikkeuksellisella tavalla.

Valtion on Oksan mielestä syytä toteuttaa ohjelma, jolla varmistetaan kansainvälisten osaajien jääminen Suomeen ja autetaan suomalaiset työntekijät uuden työn syrjään kiinni. Hän muistuttaa, että erilaisista muutosturvaohjelmista on aikaisemmilta vuosilta hyviä kokemuksia, kun yksittäisiä yrityksiä tai alueita on kohdannut äkillinen ja iso muutos.

­- Syntynyt tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Tarvitaan nopeasti erilaisia toimia ihmisten osaamisen, viisumien, asumisen ja toimeentulon osalta. Vitkutteluun ei ole varaa. Valtiovallan on syytä ottaa yhtiön rinnalla aktiivinen rooli asian hoitamisessa, Oksa sanoo.

Haatainen: Viranomaiset selvittävät tukitoimia Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla

Työvoimaviranomaiset ovat aloittaneet tilanteen selvittämisen Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla Pyhäjoella ja toimenpiteiden valmistelemisen yhteistyössä Fennovoiman ja muiden työnantajien kanssa, työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi eilen.

Fennovoima kertoi maanantaina purkaneensa Rosatomin kanssa solmitun Hanhikiven ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen, minkä seurauksena työt ydinvoimalatyömaalla päättyvät.

Haataisen mukaan viranomaisten selvityksen perusteella tehdään tarkempi arvio tarvittavista toimista.

- Pohjois-Pohjanmaalla on valmiiksi toimintarakenteita vastaavia tilanteita varten eli äkillisen rakennemuutoksen koordinaatioryhmä, ja nämä aktivoidaan nyt. Odotamme siis alueelta tarkempaa suunnitelmaa ja tietoa millaista tukea tarvitaan, jonka jälkeen vuoropuhelua käydään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, Haatainen kertoi sähköpostiviestissään STT:lle.