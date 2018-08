”Heinäkuun jälkeen asiakas ei ole päässyt yhtään viikkoa hoitoon ilman ongelmia” – Kansanedustaja: Kela-kyydit takkuavat yhä

– Kelan korvaamat taksikuljetukset aiheuttavat edelleen osalle käyttäjistään ylimääräistä harmia jopa niin, että asiakas on viime tipassa joutunut turvautumaan tavalliseen taksiin tai tuttavan kyyditykseen hoitoon päästäkseen, kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kertoo. Heinäkuussa muuttunut taksilaki on pian ollut voimassa kahden kuukauden ajan.

Kelan kilpailuttamat palveluntarjoajat alkoivat välittää Kelan korvaamia taksimatkoja heinäkuun alussa, kun uusi liikennepalvelulaki astui voimaan.

Kela-kyydeistä nousi heti heinäkuun alussa kohu, kun useat kansanedustajat raportoivat kyytien asiakkaiden kohtaamista ongelmista. Taksiuudistuksen myötä Kela-kyytejä on voitu ajaa vain kilpailutuksen voittaneilla palveluntuottajilla, mikä kriisiytti paikoin kuljetusjärjestelmän.

Kela kilpailutti taksiliikenteen kolme kuukautta ennen uuden taksilain voimaantuloa. Samalla muutettiin palvelun ehtoja, muun muassa paluukyytien osalta.

Salonen tuo esiin, ettei ongelma ole vieläkään poistunut.

– Minulle on selvinnyt, että ihmiset eivät tiedä oikeudestaan hakea korvausta toteutumatta jääneistä kyydeistä. Jos asiakas on tilannut Kela-kyydin edellisenä päivänä klo 14 mennessä ja välitysyhtiön lupaama kuljetus jää toteutumatta, tilausvälityskeskus on velvollinen korvaamaan muualta tilatusta taksimatkasta aiheutuneet kustannukset asiakkaalle täysimääräisesti, Salonen muistuttaa.

Hän korostaa, miten korvaushakemuksia on tärkeää tehdä myös sen vuoksi, että niistäkin saadaan lisäselvyyttä toteuttamatta jääneiden kyytien määrästä.

Ainakin Satakunnan alueella näyttäisi edelleen olevan ongelmia.

– Ainakin Satakunnan alueella näyttäisi edelleen olevan ongelmia. Tilauskeskukseen kerrotaan jonotettavan pitkiä aikoja, taksi ei saavu sovittuna aikana tai hoitoon ehditään myöhässä epäselvyyksistä johtuen. Lähes jokainen minuun yhteyttä ottanut toivoisi, että myöhästymisistä tai kyytien toteutumattomuudesta autojen puutteen takia edes ilmoitettaisiin asiakkaalle etukäteen.

Näin asiakas ehtisi soittaa vielä tavallisen taksin tilalle.

– Tälläkin viikolla eräs ihminen kertoi käyttäneensä ongelmitta Kela-kyytejä vakavan sairastumisen seurauksena jo kolmen vuoden ajan. Heinäkuun jälkeen hän ei ole päässyt yhtään viikkoa hoitoon ilman ongelmia kyydityksessä. Tällaisten asioiden kanssa jotkut pitkäaikaissairaat nyt joutuvat painimaan, Salonen kertoo.

Salonen vaati pikaista korjausta Kela-kyytien välitykseen ja ajoihin vakavista häiriöistä johtuen jo heinäkuun alussa. Hän kertoo nyt hahmottavansa kokonaiskuvan tilanteesta puhuttuaan kahden kuukauden aikana useaan otteeseen niin Kelan, asiakkaiden kuin autoilijoidenkin kanssa.

– Iso osa kyydeistä toteutuu suunnitellusti, mutta Kelan on silti otettava vakavasti myös se, jos yksittäisten ihmisten kohdalla kuljetukset eivät toimi.

Salonen muistuttaa, ettei ongelmat ole niiden autoilijoiden vika, jotka nyt parhaansa mukaan pyrkivät Kela-kyytejä ajamaan.

– On kuitenkin selvää, että epäluottamusta niin takseja kuin Kelaakin kohtaan tällainen asiakkaiden kokema epävarma toiminta lisää. Se ei ole kenenkään etu. Siksi on varmistettava välittömästi, että Kela-kyytejä on ajamassa riittävä määrä takseja ja välityskeskuksen on oltava resursseiltaan sekä laadultaan kunnossa, Kristiina Salonen linjaa.