Heinäkuussa tehtiin sopimus, joka haiskahtaa yritykseltä kertoa, että teidän pitää estää muuttovirta ja me maksamme teille siitä

Heinäkuussa Tunisiassa allekirjoitetulla sopimuksella EU ja Italia pyrkivät vähentämään maahanmuuttajien virtaa Tunisiasta Välimeren yli. Italian aloitteesta aikaansaatu sopimus tähtää siihen, että Italiaan laittomasti saapuneet maahanmuuttajat voitaisiin palauttaa Tunisiaan. Pieni pohjoisafrikkalainen valtio suostui kuitenkin ottamaan takaisin vain omia kansalaisiaan. Liisa Liimatainen

Italian pääministeri Giorgia Meloni on tehnyt paljon työtä sopimuksen hyväksi. Kahden viimeisen Tunisin matkan aikana hänen kanssa matkustivat myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula van der Leyen ja Hollannin pääministeri Mark Rutte.

Italian hallituksen tavoitteena oli vähentää nykyisin pääasiassa Tunisiasta tulevaa maahanmuuttajavirtaa, mutta allekirjoitetun sopimuksen mukaan Tunisia ottaa takaisin vain omia kansalaisiaan. Italian pääministeri Giorgioa Meloni onnistui kuitenkin saamaan sopimuksen taakse myös EU:n komission. Näin sopimus ei ole vain Italian ja Tunisian välinen, vaan se on EU:n solmima sopimus.

TUNISIAN sopimus aloittaa uuden yhteistyön pohjoisafrikkalaisen valtion kanssa. Sopimuksessa luvataan muun muassa taloudellista tukea jotta Tunisia onnistuu vakauttamaan talouttaan ja pystyy tarjoamaan jotain omille kansalaisilleen. Sopimuksen mukaan EU pyrkii muun muassa auttamaan Tunisiaa käyttämään vesivarojaan kestävällä tavalla, mutta on aivan selvää, että EU:ta ja Italiaa kiinnostavat ennen muuta maastamuuton hidastaminen.

Tästä syystä muun muassa Italian Kansainvälispoliittinen Instituutti toteaa kommentissaan, että uusi sopimus muistuttaa suuresti Saksan Turkin kanssa vuonna 2016 tekemää ja myös Italian Libyan kanssa vuonna 2017 allekirjoittamaa sopimusta. Sopimus haiskahtaa paljon yritykseltä kertoa Tunisialle, että teidän pitää estää muuttovirta Italiaan ja me maksamme teille siitä.

Tunisia on jo ilmoittanut, että se ei ryhdy pidättelemään omalla maaperällään Tunisiaan muualta saapuneita maahanmuuttajia, mutta se suostuu ottamaan takaisin oman maan kansalaisia. Italia olisi halunnut sopia myös muista maista Tunisian kautta laittomasti Italiaan saapuneiden pakolaisten palauttamisesta mutta siihen Tunisia ei suostunut.

LOMALLA oleva Eurooppa ei kuule Libyan ja Tunisian pakolaisten hätähuutoa. Afrikasta Eurooppaan pyrkivien satojentuhansien ihmisten paon takana on Välimerestä etelään sijaitsevien maiden ankara yhteiskunnallis-taloudellinen kriisi, jota ilmastokriisi on jyrkentänyt entisestään.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan tämän vuoden alusta Italiaan on saapunut meriteitse 84 300 maahanmuuttajaa. Heistä lähes 9 000 on yksin liikkuvia alaikäisiä, jopa lapsia. Joukossa on myös huomattava määrä naisia, joista osa on raskaana. Pakolaisten määrä on kasvanut 144 prosenttia edellisestä vuodesta.

Italian omien tietojen mukaan vuoden 2022 kesäkuusta lähtien maahan on saapunut 136 000 maahanmuuttajaa. YK:n pakolaisjärjestö kertoo, että Italiaan saapuneiden suuresta määrästä huolimatta Tunisiassa ja Libyassa satoja ihmisiä on ajettu erämaahan Libyan ja Algerian rajoille.

Kahden maan viranomaiset näyttävät pyrkivän palauttamaan pakolaisia Saharasta etelään sijaitseviin maihin. Erämaahan ajettujen tilanne on epätoivoinen. Italian lehtien julkaisema valokuva hiekka-aavikolla menehtyneestä äidistä ja tyttärestä kertoo erämaan tragedioista.

Uusi pakolaisaalto paisui suureksi muutamassa kuukaudessa, kun covid-pandemia lopetti turismin hyvin nopeasti. Ennen turismin kuolemaa 10 prosenttia Tunisian tuloista tuli matkailusta, joka antoi tulot 12 prosentille maan aktiivisesta väestöstä.