Heinäluoma Eurooppa-foorumissa: Jäsenmailta unionille vain asioita, joissa yhteinen päätöksenteko tuo todellista lisäarvoa

– Jotta unioni voi uskottavasti puhua perusarvojensa puolesta, on sen itse niitä noudatettava, sanoi SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma tänään puhuessaan Turussa Eurooppa-foorumissa.

Hän totesi, että Suomi on pitänyt vahvasti esillä oikeusvaltioperiaatetta.

– EU-puheenjohtajakauden aikana – vastoin kaikkia epäilijöitä – pieni maa osoitti, miten se voi jättää ison jäljen yhteisen eurooppalaisen talomme piirustuksiin. Nyt oikeusvaltioperiaate on ensimmäistä kertaa kytketty EU-varojen käyttöön. Rakentavalla ja sinnikkäällä työllä syntyy tuloksia jatkossakin.

– Koko maailman siirtyessä koronakriisin alettua vahvan elvyttävälle linjalle, on järkevää, että näin on toimittu myös Euroopassa. Suomen kiistaton etu on EU:n ja euroalueen vakaus sekä nopean elpymisen tie, hän jatkoi.

Heinäluoman mukaan on tärkeää, että kriisin keskelläkin jäsenmaat sitoutuvat vastuulliseen taloudenpitoon.

– Nyt ja tulevaisuudessakin on pidettävä kiinni siitä, että jokainen maa on vastuussa omista veloistaan. Tämän on oltava jatkossakin EU:n kehittämisen keskeinen periaate, hän totesi.

Heinäluoma toivoo, että EU:ta voidaan kehittää nykyistä vaikuttavampaan suuntaan.

– On ollut turhauttavaa seurata EU:n kyvyttömyyttä toimia Afganistanin humanitaarisen kriisin auttamiseksi.

– Jotta EU:lla olisi vahvempi painoarvo myös kansainvälisissä pöydissä, tulee unionin päätöksentekokykyä parantaa. Siksi määräenemmistöpäätöksentekoa tulisi vahvistaa ulkopolitiikan kysymyksissä.

– Samalla on tärkeää pitää kunniassa EU:n läheisyysperiaate. Jäsenmailta siirretään unionille vain sellaisia asioita, joissa yhteinen päätöksenteko tuo todellista lisäarvoa. Tällaisia yhteisiä asioita ovat jatkossakin kauppapolitiikka, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, sisämarkkinoiden pelisäännöt ja yhteinen rahapolitiikka ja sen vaatimat pelisäännöt.