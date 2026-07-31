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Politiikka

31.7.2026 11:03 ・ Päivitetty: 31.7.2026 11:03

Heinäluoma: Maahanmuuttajien kielikoulutus vaatii rahaa ja tahtoa – jo riittää hallituksen voivottelu ja leikkaukset

Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n hallintovaliokuntaryhmän vastaava Eveliina Heinäluoma pitää hyvänä, että hallituksessa on vihdoin havahduttu pohtimaan kaupunkien haasteita eriytymiskehityksen torjunnassa.

Demokraatti

Demokraatti

Hallituksen aiemmat päätökset ovat vähentäneet kaupunkien mahdollisuuksia järjestää esimerkiksi maahanmuuttajien kielikoulutusta.

Helsingin koulupiirikeskustelua kommentoineen ministeri Sari Essayahin mielestä koulupiirirajojen muutosten sijaan tulisi panostaa maahanmuuttajavanhempien suomen kielen oppimiseen, jotta he voisivat tukea myös lastensa kielenoppimista.

Heinäluoma pitää ministerin kommenttia tervetulleena, mutta ihmettelee, että keskeinen vallankäyttäjä ulkoistaa itsensä Orpon hallituksen tekemistä päätöksistä.

– Olen koko hallituskauden ajan muistuttanut hallitusta kotoutumiskoulutuksen ja kielikoulutuksen merkityksestä. On erinomaista, että ministeri Essayah on nyt herännyt asian tärkeyteen. Valitettavasti tähän asti hallitus on toiminut juuri päinvastoin.

Sari Essayah, keskeinen vallankäyttäjä, ulkoistaa itsensä Orpon hallituksen tekemistä päätöksistä.

HEINÄLIUOMA muistuttaa, että hallituksen leikkaukset osuvat juuri vanhempien kielikoulutukseen. Hallitus on leikkaamassa 47 miljoonaa euroa kunnilta niiden kotoutumistyöstä ja sitä kautta myös kielikoulutuksesta.

Muun muassa opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sivista ovat kritisoineet hallituksen leikkauksia. Lisäksi hallitus päätti puoliväliriihessään leikata kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 75 miljoonalla, mikä osuu esimerkiksi kouluihin.

– Nyt kun hallituksen sisällä huoli on herännyt niin maahanmuuttajavanhempien kuin heidän lastensa kielitaidosta, toivon, että hallitus vihdoin tekee asialle jotain leikkaamisen, kauhistelun ja voivottelun sijaan. Syksyn riihessä hallitus voi tarkastella uudelleen päätöksiään ja parantaa sitä kautta kaupunkien edellytyksiä järjestää tarvittuja palveluita.

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