Orpon hallitus on antanut tilaa äärimielipiteille ja hyökkäyksille riippumatonta yleisradiotoimintaa vastaan

Suomalaiset luottavat keskeisiin demokratian tunnusmerkkeihin laajasti. Me arvostamme ja kunnioitamme oikeuslaitosta, parlamentarismia, riippumatonta mediaa ja muita oikeusvaltion instituutioita. Eero Heinäluoma

Suomessa oikeutta saa lakien mukaisesti, uutiset kerrotaan todenmukaisesti, poliittisiin päätöksiin voi vaikuttaa ja perustuslakiin voi luottaa.

Meillä on itäisessä naapurissa varoittava esimerkki epädemokratiasta, jossa uutiset kerrotaan valtiovallan suulla ja oppositiossa toimiminen on elämän ja kuoleman kysymys. Siksikin luulisi, että olisimme jo oppineet läksymme ja puolustaisimme moniarvoista tiedonvälitystä kaikenlaista suvaitsemattomuutta vastaan.

ORPON oikeistohallituksen syntyminen on antanut tilaa äärimmäisyysmielipiteille, oikeusviranomaisten toiminnan kyseenalaistamiselle ja hyökkäyksille riippumatonta yleisradiotoimintaa vastaan.

Suomessa Yleisradiota kohtaan suunnatut syytökset ja kohtuuttomat vaatimukset rahoituksen leikkaamisesta ovat huolestuttavia.

Strategia on selvä: kyseenalaistamalla riippumatonta mediaa kylvetään syvempää epäluuloa, epäluottamusta tiedonvälitykseen ja tehdään tilaa omille some-ajan totuuksille. Mitä syvemmällä omissa siiloissaan eri väestöryhmät ovat, sitä helpompaa on yhteiskunnallisen eripuran lietsominen.

EU-PARLAMENTISSA hyväksyttiin äskettäin tiedotusvälineiden vapautta koskeva säädös. Se on tarkoitettu suojaamaan tiedonvälitystä hallitusten mielivallalta. Siinä vaaditaan kaikkia jäsenmaita kunnioittamaan mediapalvelujen tarjoajien toimituksellista vapautta.

Säädöksellä turvataan julkisessa omistuksessa olevan median toimintaa edellyttämällä sille riittäviä resursseja ja vahvistamalla toiminnan avoimuutta. Äänestäessäni ehdotuksen puolesta en arvannut asian muuttuvan ajankohtaiseksi myös Suomessa.

Usein kuulee sanottavan, että demokratia on hauras. Se vaatii töitä joka päivä, jotta säilytämme sen, mikä oikeusvaltioksi kutsumme. Emme anna tilaa voimille, jotka demokratiaa yrittävät horjuttaa.

Itse kuitenkin sanoisin, että demokratia on myös vahva. Se on jotain juuri niin vahvaa, niin väkevää, että se saa meidät liikkeelle joka päivä, ja peräänantamattomasti toimimaan arvojemme puolesta. Demokratian vahvuus näkyy sen liikkeellepanevassa voimassa, yhteentuovassa vaikutuksessa. Siitä me suomalaiset emme halua luopua.

TÄNÄ sunnuntaina on demokratian, kansanvallan juhlapäivä. Äänestämme maan presidentistä, ulkopolitiikan johtajasta ja keskeisestä yhteiskunnallisesta vaikuttajasta.

Jutta Urpilainen on demokratiaan, sananvapauteen ja hyvinvointivaltiomme perusarvoihin sitoutunut ehdokas, jota äänestämällä turvaa enemmän kuin äkkiseltään oivaltaa. Se voi nousta myös arvoon arvaamattomaan – vaikka Jutan arvoja ei tarvitse arvailla.