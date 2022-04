Heinäluoma tyrmistyi Valtoselle ja Ovaskalle: ”Onko palkkojen halpuutus todella kokoomuksen ja keskustan vastaus 1 800€/kk tienaavalle ravintola-alan työntekijälle?”

”Tämä ehdotus on märkä rätti suomalaisille matalapalkka-alojen työntekijöille. Onko palkkojen halpuutus todella kokoomuksen ja keskustan vastaus 1 800 euroa kuukaudessa tienaavalle ravintola-alan työntekijälle? Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia, mutta työperäisen maahanmuuton tulee lähtökohtaisesti kohdistua työvoimapulasta kärsiviin aloihin. Tällä tavoitteella ei ole mitään tekemistä saatavuusharkinnan kanssa.”

Näin kommentoi SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kansanedustajien Elina Valtonen (kok.) ja Jouni Ovaska (kesk.) tiedotteessaan esittämää ajatusta saatavuusharkinnan poistosta. Heinäluoma torjuu suomalaisia työmarkkinoita romuttavan ehdotuksen omassa tiedotteessaan.

Heinäluoma sanoo, että saatavuusharkinta on tärkeä suomalaisen työelämän turvaelementti, jolla varmistetaan, että ulkomaalaisen työntekijän palkkaus ja muut työehdot ovat lain mukaiset.

Kansanedustaja muistuttaa Ruotsin esimerkistä, joka on ainoana EU-maana luopunut saatavuusharkinnasta. Sen aiheuttamat huonot seuraukset näkyvät Ruotsissa selvästi muun muassa harmaan talouden rehottamisena, työlupien kaupitteluna ja työntekijöinä, joita on otettu työvoiman ylitarjonnasta kärsiville matalapalkka-aloille, Heinäluoma sanoo.

”Valtoselta ja Ovaskalta on myös jäänyt huomaamatta Ruotsin kokoomuksen suunnanmuutos. Jopa Ruotsissa kokoomus on ilmoittanut haluavansa lopettaa työperäisen maahanmuuton niille matalapalkka-aloille, joissa ansiot ovat vähemmän kuin ruotsalaisten mediaanipalkka eli noin 3 100 euroa kuukaudessa. Suunnanmuutos on seurausta laajoista yhteiskunnallisista ongelmista, jotka ovat seuranneet saatavuusharkinnan poistosta Ruotsissa.”