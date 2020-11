Heinäluoma: ”Voi vain kuvitella, miltä suomalaisesta äänestäjästä tuntuisi”

– Yhdysvaltain presidenttiä kuvattiin aikanaan vapaan maailman johtajaksi. Siksikin Yhdysvaltain presidentinvaalien seuraaminen on ollut jossain määrin kärsimysnäytelmää, SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma parahtaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Heinäluoma toteaa, että istuva presidentti on kuukausia ennen vaaleja ruokkinut epäluuloja vaalien rehellisyydestä.

– Voi vain kuvitella, miltä suomalaisesta äänestäjästä tuntuisi, jos istuva presidentti ennen vaaleja epäilisi väärinkäytöksiä, joilla hänen uudelleenvalintaansa yritetään estää.

Heinäluoma nostaa esiin sen, että vuonna 2000 George Bush tuli valituksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli äänestyspäätöksellä keskeyttänyt vaalien tarkastuslaskennan Floridassa. Äänestyspäätös noudatti tuomareiden puoluekantoja.

– Presidentti Trump on jo nyt ilmoittanut vievänsä ääntenlaskennan tuomioistuimeen ja aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Hänellä on epäilemättä mielessään 20 vuoden takaiset tapahtumat. Ja kolmen tuomarinimityksen jälkeen korkeimman oikeuden tuomareiden republikaanienemmistö on tukevoitunut 6-3 lukemiin.