Heiskanen ja Aho rohmusivat tehoja NHL:ssä

Viime vuonna NHL:n pudotuspeleissä neljän parhaan joukkoon edenneen Carolina Hurricanesin rutiini puree, vaikka takana onkin yli neljä kuukautta kestänyt koronatauko. Hurricanes kaatoi Torontossa pelatussa NHL:n pudotuspelien karsintakierroksen toisessa osaottelussa New York Rangersin 4–1 ja siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Carolinan sankareiksi nousivat ykkösketjun tehoduo Sebastian Aho–Andrei Svetshnikov. 20-vuotias venäläiskomeetta Svetshnikov iski hattutempun, ja kaikkiin kolmeen maaliin syötön tarjoili Hurricanesin tärkeimmäksi pelaajaksi viime kausien aikana noussut Aho. Svetshnikovin hattutemppu on Hurricanesin seurahistorian ensimmäinen pudotuspeleissä.

Myös puolustaja Sami Vatanen kirjasi kaksi syöttöpistettä. Carolinan kärkiketjun täydentävä Teuvo Teräväinen jäi tällä kertaa ilman tehopisteitä, mutta venäläistykki kiitteli molempia suomalaisia ottelun jälkeen.

– En olisi tehnyt hattutemppua ilman ketjukavereitani. Meillä kolmella on hyvä kemia, Svetshnikov sanoi Hurricanesin Twitter-tilillä.

20-vuotias Svetshnikov siirsi hurrikaanipaidat johtoon Ahon syötöstä neljän peliminuutin jälkeen. Tähtipelaaja Artemi Panarin toi Rangersin tasoihin komella ylivoimaosumalla, mutta toisen erän Hurricanes aloitti vipinällä.

Svetshnikov tälläsi ylivoimalla illan toisen osumansa suoraan Vatasen antamasta syötöstä, kun toinen erä oli vanhentunut vain reilun minuutin. Hetkeä myöhemmin oli Jordan Martinookin vuoro venyttää verkkoa.

Hattutemppunsa Svetshnikov viimeisteli ottelun päätöskympillä puolittaiseen läpiajoon polkeneen Ahon unelmasyötöstä.

Ahon pistepussi paisuu.

Oululaislähtöinen Aho, 23, on noussut joukkueensa ykköstähdeksi viime kausien aikana. Pudotuspelit suomalainen on aloittanut mahtivireessä, sillä Aho on paukuttanut kahteen otteluun huimat 1+4=5 pistettä.

Rangersin kakkosketjussa Ryan Stromen ja Panarinin kanssa pelannut 19-vuotias Kaapo Kakko kellotti ottelussa reilun 17 minuutin peliajan. Turkulaisen ensimmäinen runkosarjakausi oli hankala, ja myös visiitti Toronton NHL-kuplassa on jäämässä lyhyeksi.

Joukkueet pelaavat kolmannen ottelun keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Tuolloin Carolina voi varmistaa jatkopaikkansa ja sysätä Rangersin kesälomalle.

Winnipeg voitti.

Puolustaja Miro Heiskanen teki Dallas Starsin riveissä kolme syöttöpistettä, kun joukkue kohtasi Vegas Golden Knightsin länsilohkon kärkinelikon sijoitusottelussa. Voiton kohtaamisessa vei kuitenkin Vegas maalein 5–3. Joukkue pääsi mättämään viimeisessä erässä Dallasin verkkoon peräti neljä maalia.

Myös Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintz kirjautti syöttöpisteen.

Pudotuspelien karsintakierroksen toisessa ottelussa Winnipeg Jets voitti länsilohkossa Calgary Flamesin 3–2. Voitollaan Winnipeg tasoitti sarjan lukemiin 1–1.

Jets onnistui kaukalossa huolimatta siitä, että joukkueen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Jetsin riveistä puuttui myös muita keskeisiä pelaajia.