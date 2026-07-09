Helleaalto rikkoi kesäkuun lämpöennätykset Keski-Euroopassa

Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Länsi-Euroopassa kesäkuun keskilämpötila oli 20,74 astetta. Tämä oli hieman yli 3 astetta enemmän kuin vuosien 1991-2000 kesäkuun keskiarvo. Aiempi ennätys oli viime vuodelta.

Kesäkuu oli myös Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvoa enemmän.

Maailmanlaajuisesti kesäkuun keskilämpötila oli 16,54 astetta, mikä on 0,56 astetta enemmän kuin vuosien 1991-2000 kesäkuun keskiarvo ja 1,39 astetta lämpimämpi kuin arvioitu esiteollisen ajan (1850-1900) keskiarvo.

Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila (20,86 astetta) oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Edellinen ennätys kesäkuulta 2024 rikkoutui vain 0,01 celsiusasteella. Ennätyksen rikkoutuminen liittyi osittain El Niño -olosuhteiden kehittymiseen Tyynellämerellä päiväntasaajan seudulla.

JUHANNUKSEN jälkeen helleaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta ja kuolemia. Maastopaloja oli muun muassa Pyreneiden niemimaalla ja Etelä-Ranskassa.

Ilmatieteen laitoksen tutkijan mukaan kesäkuun ennätykset eivät ole irrallisia poikkeamia, vaan osa nopeasti etenevää ilmastonmuutosta.

- Lämpenevä ilmasto nostaa helleaaltojen lähtötasoa, ja samat säätilanteet tuottavat nyt korkeampia lämpötiloja kuin aiemmin, Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto sanoo tiedotteessa.

Merikannon mukaan suurin osa ylimääräisestä lämmöstä varastoituu meriin, mikä ylläpitää ennätyksellisen korkeita meriveden lämpötiloja. Lämmin merivesi lisää ilmakehän lämpö- ja kosteussisältöä, mikä voi vahvistaa myös Euroopan helleaaltoja.