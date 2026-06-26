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Ulkomaat

26.6.2026 09:25 ・ Päivitetty: 26.6.2026 09:25

Hellepätsi koitui Pariisin Priden kohtaloksi – siirretään syksyyn

AFP / LEHTIKUVA / LUDOVIC MARIN
Ihmiset viilentyvät Saint-Martinin kanavassa Pariisissa 25. kesäkuuta.

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen.

PRIDE-KULKUE oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina.

Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti.

Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.

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