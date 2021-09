”Helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, samalla autetaan jaksamaan paremmin arjen paineita” – Werning kiittelee perhevapaauudistusta

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen perhevapaauudistusta merkittävänä saavutuksena. Eduskunta käy lähetekeskustelun hallituksen esityksestä tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Werning kiittää tiedotteessa, että uudistus toteutuu vihdoin 20 vuoden pohdinnan jälkeen. Uudistuksen on määrä tulla voimaan 1.8.2022.

Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin työelämässäkin, kansanedustaja kiteyttää.

– Perhevapaat eivät ole jakautuneet perheissä tasan, sillä naiset ovat perheissä käyttäneet valtaosan vapaista. Tällä on ollut heikentävä vaikutus naisten asemaan työelämässä, toimeentulo on ollut katkolla monesti useampaan kertaan, työssä eteneminen on ollut haasteellista ja eläkekertymää ei tule, Werning listaa tiedotteessa.

– Perhevapaauudistuksella onkin tavoitteena saada aikaiseksi perheiden sisäisen lastenhoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken, hän sanoo.

Uudistuksen myötä järjestelmää joustavoitetaan siten, että perhevapaita voivat käyttää tasapuolisesti molemmat vanhemmat. Lisäksi niitä voi käyttää aiempaa useammassa osassa tai osa-aikaisesti.

– Tarkoitus on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun samalla autetaan jaksamaan paremmin arjen paineita, Werning sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivää, jonka voi jakaa molempien vanhempien kesken. Vanhempainrahaoikeus määräytyisi jatkossa pääsääntöisesti samoin perustein riippumatta perhemuodosta tai vanhempien sukupuolesta.

Werning huomauttaa, että myös varhaiskasvatuslakiin ja kotihoidon tukeen on tulossa muutoksia selkeyttämään perheiden tilannetta.

– Esimerkiksi jatkossa oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi jo sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää 9 kuukautta. Tällä hetkellä se on mahdollista vanhempainrahakauden jälkeen, hän selvittää.

Kotihoidontukeen esitetty keskeinen muutos on, että oikeus kotihoidontukeen voisi alkaa lapsen ollessa noin puolivuotias eli jo ennen lapsen varhaiskasvatusoikeuden alkamisikää, Werning kertaa.

– Perhevapaauudistus on laaja kokonaisuus, johon perheiden kannattaa tutustua tarkemmin, sillä se tuo tullessaan huomattavia parannuksia moneen epäkohtaan. Pidän perhevapaauudistusta erittäin tervetulleena, hän sanoo.