Helppokäyttöinen digitaalinen raha korvaa setelit ja kolikot?

Meillä jokaisella on oikeuksia – ne perustuvat vapauteen, jota sosialidemokratia vaalii. Meillä on vapaus järjestäytyä ja vaikuttaa. Valtaosa lainsäädännöstämme pohjautuu järjestäytymisvapauden saavutuksiin. Meidän vapautemme on vapautta köyhyydestä, riistosta ja alistamisesta. Meillä on ihmisarvo, jonka voimalla voimme tasapuolisesti neuvotella työelämän asioistamme – me katsomme omistavaa luokkaa silmiin, emme yksin vaan yhdessä.

Voiko olla vuokratalosäätiön toimitusjohtaja ja valtuutettu yhtä aikaa? Asia on joillekin mitätön – valtapolitiikkaa. Asia on joillekin näpäytystä ja naureskelua. Viisastelua – besserwisseröintiä – pykäläsekoilua. Vaan kun ei ole – kyse on siitä vapaudesta, jolla muutamme maailmaa.

Olla ehdolla vaaleissa – mikä kunnia.

Perusoikeuksiimme ja -velvollisuuksiimme kuuluu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Jos halutaan estää perusoikeuksien toteutuminen, siihen todistustaakka on oikeuksien estäjällä. Kansalaisen ei tarvitse anella oikeuttaan vaikuttaa eikä osoittaa mieltään, ei tarvitse pyytää sananvapautta eikä äänestämisen oikeutta.

Olla ehdolla vaaleissa – mikä kunnia. Saada ääniä ja menestyä, mikä ilo ja nöyryys siitä seuraa. Valta ja toimeksianto, joka on äänestäjien tahto, on lahjomatonta ja ainutkertaista.

Pekka Salmelta vietiin perusoikeus, oikeus tehdä haluamaansa työtä ja vaikuttaa yhteiseksi hyväksi. Perustuslakikäsityksemme estävät kansanvaltaisen vaikuttamisen niiltä henkilöiltä, jotka katsotaan toimessaan palvelevan kansanvaltaa, annetulla valmisteluvallalla tai tuomiovallalla tai hengellään.

Kuinka kauan säätiön hallitus saa jatkaa ja muokata perusvapauksia?

Haluan kuulla, miten Tampereen poliittinen johto perustelee yhden säätiön luomaa laintulkintaa. Minkä laintulkintaoikeuden omistaja ja säätiön hallituksen nimittäjä (kaupunginvaltuusto) antaa säätiön hallitukselle? Miksi kaupunginvaltuusto antaa säätiön määritellä nimittäjänsä eli kaupunginvaltuuston jäsenen asemaa?

Missä on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ojentava kanta? Mitä tekee pormestari? Kuinka kauan säätiön hallitus saa jatkaa ja muokata perusvapauksia? Kuuluuko tämä säätiön toimialaan?

Haluan kuulla perustelut, viitaukset oikeustapauksiin ja asiantuntijoiden lausunnot. Päätösvalta ei kuulu säätiölle – päätösvalta valtuuston jäsenyydestä kuuluu valtuustolle ja tuomioistuinlaitokselle sekä ennen kaikkea äänestäjille. Kansanvalta ei ole säätiövaltaa.