Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar hakee paluuta eduskuntaan

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar on nimetty SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Razmyar on toiminut Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina vuosina 2017-2021 ja kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina vuodesta 2021 alkaen. Tätä ennen hän toimi kansanedustajana.

– Pohdin pitkään päätöstä lähteä ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Olen saanut apulaispormestarina olla edistämässä Helsingin kehitystä ja helsinkiläisten hyvinvointia. Nyt koen, että haluan olla ratkaisemassa Suomen tulevaisuuden haasteita valtakunnan politiikassa, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Razmyarin mukaan osaamiseen on panostettava kolmesta näkökulmasta: jokaiselle lapselle on taattava laadukas opin polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, suomalaisten koulutustasoa on nostettava merkittävästi ja ulkomaisten osaajien houkuttelussa Suomeen on onnistuttava.