Helsingin budjettiesityksestä sopu – näin on käymässä kuntaverolle, terveyskeskusmaksuille ja palkkaohjelmalle

Helsingin kaupungin budjetin poliittinen neuvottelutulos on valmis. Pormestarikunta esittelee paraikaa tiedotustilaisuudessa talousarvioesitystä vuodelle 2024. Johannes Ijäs Demokraatti

Puolueiden valtuustoryhmien neuvotteluissa puhutti muun muassa kuntaveron suuruus. Helsingin Sanomat kertoi tietoihinsa perustuen jo aiemmin, että suurin valtuustoryhmä kokoomus esitti valtuustoryhmien neuvotteluissa kuntaveron laskua jopa 5,0 prosenttiin.

Viranhaltijoiden viikko sitten esittelemän budjettipohjan mukaan kuntaveron määrä olisi ensi vuonna 5,3 prosenttia. Pyöristys olisi siis nykyisestä 5,36 prosentista alaspäin eli kuntavero laskisi vähän.

Kokoomuksen halu laskea kuntavero liittyy ainakin siihen, että valtion toimien vuoksi kiinteistövero on nousemassa.

Helsingin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma kertoo Demokraatille, että puolueiden sovussa veroprosentiksi tulee 5,3.

– Joka tapauksessa pyöristys 5,36 prosentista oli pakollinen suuntaan tai toiseen, koska meillä ei voi olla välimallia. Pitää olla joko 5,3 tai 5,4. Lopullisessa ratkaisussa hyväksyttiin kompromissina virkamiesesitys. Kokoomus kyllä esitti neuvotteluissa roimaa laskua, mutta se ei tullut hyväksytyksi, Heinäluoma sanoo muttei lähde tätä yksityiskohtaisemmin avaamaan neuvotteluissa olleita lukuja.

– Totta kai käytiin keskustelua, mihin kuntavero asettuu.

Hän painottaa verotuksesta puhuttaessa, että SDP pitää tärkeänä sitä, että sote-uudistuksen jälkeisessä maailmassa on varaa satsata kaupungin investointeihin ja palveluihin kuten kouluihin ja päiväkoteihin.

HEINÄLUOMA toteaa, että SDP:llä oli kolme prioriteettia budjettineuvotteluihin. Ensimmäinen oli kaupungin asuntoyhtiöiden Hekan ja Hason vuokran- ja vastikkeiden korotusten huomioiminen.

Heinäluoma toteaa, että 12 prosentin korotusta pystytään hillitsemään, kun Hekaa ja Hasoa pääomitetaan 20 miljoonalla eurolla.

– Tähän tarvittiin kova työ SDP:ltä ja vasemmistoliitolta.

Heinäluoman mukaan asuminen kallistuu pääomittamisesta huolimatta, mutta sillä pystytään torppaamaan vuokran ja vastikkeiden nousua jonkin verran.

Heinäluoma huomauttaa tosin myös, että ensi vuoden jälkeen paine vuokran- ja vastikkeiden korotuksiin jatkuu.

– Tällä nyt ratkotaan ensi vuotta.

Toinen SDP:n tavoitteista oli palkkakehitysohjelman jatkaminen, millä on ollut muutoinkin laajaa kannatusta. Ohjelmalla on korotettu tänä vuonna pienituloisten ja rekrytointivaikeuksissa olevien ammattiryhmien palkkoja. Ensi vuodeksi kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu jälleen 7 miljoonaa euroa. Heinäluoma toivoo, että tulevassa ohjelmassa korostuu kasvatuksessa ja koulutuksessa toimivien palkat, koska ne jäivät viime vuonna muita heikommalle huomiolle. Myös työsuhdematkaetua tuetaan korotuksella.

HEINÄLUOMA kertoo, että SDP tavoitteli budjetista myös eriytysmiskehityksen eli segregaation torjunnan sekä kaupunginosien tasa-arvoisen kehityksen turvaamista.

Heinäluoma nostaa esiin muun muassa sen, että kaupunkiuudistusalueilla otettaisiin käyttöön toimintapa, jossa alueilla olisi kokonaisuudesta vastuun ottava henkilö. Asukkaiden osallisuuteen ja viestintään satsattaisiin.

Heinäluoman mukaan kaupungin investoinneista ei käyty neuvotteluissa suurta vääntöä.

– Panostuksia laitetaan kaupunkiuudistusalueille, joissa pyritään lisäämään esimerkiksi Malmin, Malminkartanon ja Mellunmäen lähiöiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä parantamaan siisteyttä. Tässäkin on segregaatiotyön korostus.

Heinäluoma toteaa kaupungin segregaatiotyön olevan haastavassa tilanteessa, kun maamme hallitus on luopumassa valtakunnallisesta lähiöohjelmasta ja muun muassa uusien asumisoikeustalojen rakentamisesta.

– Helsinki ottaa enemmän vetovastuuta segregaatiotyöstä, kun valtio vetäytyy. Jos hallitus lopettaa uusien asumisoikeustalojen rakentamisen, se vaatii Helsingiltä uutta pohdintaa. Meillä ei ole mitään valmista päätöstä, mikä ason korvaisi.

Yksittäisistä budjettipäätöksistä Heinäluoma nostaa esiin Viikin-Malmin pikaraitiotien kehittämisen. Sen suunnittelun resurssit halutaan turvata edellyttäen, että valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin MAL-sopimuksessa. Heinäluoma pitää tärkeänä, että joukkoliikenneyhteydet olisivat kunnossa, kun Malmin kaavoitus etenee ja vanhan lentokentän alue alkaa rakentua.

Heinäluoma ottaa SDP:n neuvottelijoille sulan hattuun siitä, että terveyskeskusmaksuja ei oteta käyttöön Helsingissä ensi vuonna.

– Kokoomus on halunnut ottaa ne käyttöön. Me olemme halunneet pitää kiinni yhdenvertaisuusperiaatteesta ja mahdollistaa kaikille tulotasosta riippumatta hoitajan ja lääkärin vastaanotolle hakeutumisen, Heinäluoma sanoo.

Lopullisen päätöksen Helsingin budjetista tekee kaupunginvaltuusto 22. marraskuuta.