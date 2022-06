Helsingin demarit äänestivät eduskuntavaaliehdokkaista – ääniharavina ministeri Timo Harakka ja kansanedustaja Eveliina Heinäluoma

Helsingin sosialidemokraattien touko-kesäkuussa järjestämässä jäsenäänestyksessä valittiin 16 ehdokasta eduskuntavaaleihin. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Jäsenäänestyksessä eniten ääniä saivat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, valtiosihteeri Pilvi Torsti, työministeri Tuula Haatainen ja Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard.

Muut jäsenäänestyksessä valitut ovat Ville Jalovaara, Lauri Muranen, Johanna Laisaari, Anita Hellman, Jonne Juntura, Nita Austero, Sara Salonen, Mahad Ahmed, Taru Reinikainen, Petri Lillqvist ja Eva-Maria Asukas.

Jäsenäänestys järjestettiin netti- ja uurnaäänestyksenä. Ehdokkaita oli kaikkiaan 35 ja äänestysprosentti oli lähes 26,7. Helsingin SDP:n piirikokous vahvistaa vaalituloksen maanantaina 6. kesäkuuta.

Helsingin SDP:n toiminnanjohtaja Tuomas Finne kertoo, että piirihallitus täydentää ehdokaslistaa viidellä ehdokkaalla syksyllä. Lisäksi SDP:n ruotsinkielinen piirijärjestö Finlands Svenska Socialdemokrater FSD asettaa yhden ehdokkaan Helsingissä.

Finne on iloinen, että eduskuntavaaliehdokkuus on jäsenvaalin ehdokkaiden määrän perusteella selvästi kiinnostanut helsinkiläisiä demareita. Ehdokkaita saatiin hyvin eri puolueosastoista. Valittujen ehdokkaiden joukossa on konkareiden lisäksi uusia kasvoja ja myös nuoria ehdokkaita, hän kuvailee. Ehdokaslistan keski-ikä onkin nyt 41 vuotta.

– Kaikilla heistä on varmasti taitoa ja intoa tehdä vaikuttava vaalikampanja ja tahtoa tuoda vaalivoitto kotiin ensi vuoden eduskuntavaaleissa, Finne summaa.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.-28.3. ja ulkomailla 22.-25.3.