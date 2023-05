Helsingin kansanedustajat saivat omat nimikkoyrittäjänsä

– Nimikkoyrittäjäverkoston kautta välitämme päättäjille tietoa yrittäjyydestä ja päätösten konkreettista vaikutuksista yrittäjyyteen. Nimikkoyrittäjän tehtävänä on antaa kansanedustajalle tietoa yrittäjän arjesta ja kertoa, mitä yrittäjyyden edistämiseksi kannattaisi tehdä, Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kertoo tiedotteessa.

Osana Suomen Yrittäjien ja sen aluejärjestöjen vaikuttamistyötä kaikille kansanedustajille nimetty vuodesta 2015 alkaen omat nimikkoyrittäjät. Toiminnan tarkoituksena on, että kansanedustaja saa yrittäjästä luottokontaktin ja luontevan yhteyden yrittäjyyden ytimeen.

Helsingin Yrittäjien mukaan nimikkoyrittäjätoiminta on osoittautunut toimivaksi tavaksi välittää tietoa arjesta päätöksentekoon.

– On tärkeää, että yrittäjien ääni tulee kuulluksi suoraan kansanedustajille ja edustajilla on tietoa päätösten käytännön vaikutuksista yritysten toimintaan. Toivottavaa on, että yhteydenpito nimikkoyrittäjän kanssa on jatkuvaa, toteaa Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen, joka toimii myös itse nimikkoyrittäjänä.