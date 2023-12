Helsingin käräjäoikeus vangitsi Voislav Tordenin

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut Ukrainassa sotarikoksista vuosina 2014-2015 epäillyn venäläisen Voislav Tordenin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti perjantaina, että Tordenin, 36, epäillyistä rikoksista käynnistetään Suomessa esitutkinta. Korkein oikeus katsoi aiemmin, ettei Tordenia voi luovuttaa Ukrainaan.

Torden tunnetaan myös nimellä Jan Petrovski, ja hän on Petrovski-nimellä EU:n Venäjä-pakotteiden listalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Ukrainassa Tordenia epäillään osallisuudesta terroristiorganisaatioon ja muusta terroristiorganisaation toiminnan edistämisestä.