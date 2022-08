Helsingin kaupungin palkanmaksusotkusta on tehty useita rikosilmoituksia – poliisi aloitti esiselvityksen

Helsingin poliisi on aloittanut esiselvityksen Helsingin kaupungin palkanmaksuhäiriöistä, poliisi kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisille on tehty useita eri rikosilmoituksia kaupungin toiminnasta. Ilmoitukset ovat tulleet eri tahoilta.

Helsingin poliisilaitos tekee tapahtumista esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä jotain rikosta.

Poliisin mukaan rikosilmoituksissa on nimetty joitain yksittäisiä kaupungin viranhaltijoita.

– Rikosilmoituksissa on nimetty joitain yksittäisiä kaupungin viranhaltijoita. Tilanne on kaikkien kannalta valitettava. Helsingin poliisilaitos ei voi vaikuttaa palkanmaksuhäiriöiden korjaantumiseen tai menettelyyn ylipäänsä, vaan poliisin tehtäväksi jää ainoastaan arvioida, onko häiriöiden taustalla syytä epäillä jotain rangaistavaa tekoa tai laiminlyöntiä, totesi rikostarkastaja Teemu Jokinen.

Muun muassa hoitajajärjestö Tehy on aiemmin kertonut tehneensä rikosilmoituksen palkanmaksuhäiriöistä. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n varapääluottamushenkilö Riikka Valkonen on myös kertonut Ylelle tehneensä rikosilmoituksen kolmen muun henkilön kanssa.

Lisäksi JHL ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat vaatineet Helsinkiä maksamaan työntekijöille viivästyskorkoja puuttuvista palkoista ja korvauksia vahingoista, joita maksuviivästykset ovat aiheuttaneet.

Uusi palkanmaksujärjestelmä aiheuttanut paljon ongelmia

Helsingin kaupungin työntekijöiden palkoissa on ollut poikkeuksellisen paljon virheitä ja viivästyksiä tänä vuonna. Helsingin kaupungin mukaan taustalla on ollut uuden palkanmaksujärjestelmän Sarastian käyttöönotto. Uuden järjestelmän myötä useita prosentteja työntekijöille maksetuista palkoista on ollut väärin.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok.) totesi Helsingin Sanomille heinäkuussa, että korjaukset voivat kestää vielä kuukausia. Helsingin kaupunki on jo ilmoittanut palkkaavansa lisähenkilöstöä, jotta palkat saadaan maksettua oikein ja järjestelmän ongelmat korjattua.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungin verkkosivujen mukaan sillä on palveluksessaan noin 38 000 ihmistä.