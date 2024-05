Helsingin kaupunki tietomurron kohteena – “Tilanteen laajuutta on selvitetty vapun aikana”

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan on kohdistunut tietomurto, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupungin mukaan tietomurron tehnyt taho on saanut haltuunsa henkilöstön ja oppijoiden käyttäjätunnuksia ja sähköpostiosoitteita. Sen sijaan tekijä ei ole saanut haltuunsa salasanoja tai päässyt käsiksi sähköpostien sisältöihin.

– Tilanteen laajuutta on selvitetty vapun aikana ja selvitystyö jatkuu yhdessä sekä kaupungin että ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Luvattoman pääsyn tietoverkkoon mahdollistaneet järjestelmät on suljettu heti tilanteen havaitsemisen jälkeen. Lisäksi kaupunki on tehnyt teknisiä toimenpiteitä vahinkojen rajoittamiseksi ja vaihtanut salasanoja niissä kriittisissä järjestelmissä, joihin tietomurron tehneellä taholla on voinut olla pääsy, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Hannu Heikkinen.

Helsingin kaupunki sai tiedon tietomurrosta 30.4. Kaupungin mukaan tietomurtoon liittyvä tietoliikenne on tullut ulkomailta.