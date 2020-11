Helsingin kokoomus luottaa kuntavaalien kärkipaikkaan – Halla-aho ei uhkaa

Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja Maarit Vierunen ei usko, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon lähteminen pormestarikisaan uhmaisi kokoomuksen ykkössijaa Helsingissä. Demokraatti.fi/STT

Neljän vuoden välein vaaleilla valittavassa kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä. Valtuuston suurin puolue on kokoomus, jolla on 24 paikkaa. Seuraavana on vihreät 21 paikalla.

Perussuomalaisilla on nykyisessä Helsingin valtuustossa viisi jäsentä. Se on kokoluokassa valtuuston viidenneksi suurin ryhmä RKP:n kanssa.

Vierusen mukaan on luontevaa, että puolueen puheenjohtaja lähtee ehdolle Helsingistä.

– Se ei muuta Helsingin kokoomuksen suunnitelmia millään lailla. Julkistamme vahvan ehdokkaan tammikuussa, Vierunen sanoo STT:lle.

Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ilmoitti viime viikonloppuna, ettei asetu kevään kuntavaaleissa enää ehdolle. Viime vaaleissa hän sai Helsingissä lähes 30 000 ääntä eli miltei kolmanneksen kokoomuksen koko äänisaaliista kaupungissa.

– Ei Vapaavuoren ilmoitus täysin yllätyksenä tullut. Joitain nimiä oli niin sanotusti ollut takataskussa. Heitä on kontaktoitu ja tullaan kontaktoimaan.

Kokoomuksen tavoin vihreät ei ole vielä nimennyt pormestariehdokasta. SDP:n ehdokas Helsingin pormestariksi on Nasima Razmyar.

Pääkaupungin pormestarin paikkaa on ilmoittanut tavoittelevansa myös nyt-liikkeen puheenjohtaja Harry Harkimo.

Kaupungin pormestari valitaan ensi kevään kuntavaalien jälkeen.

STT–Ilkka Hemmilä