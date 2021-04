Helsingin poliisi epäilee taksinkuljettajaa seksuaalirikoksista

Helsingin poliisi tutkii seksuaalirikoksia, joista epäillään noin 40-vuotiasta taksinkuljettajaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Poliisin tiedotteen mukaan mies on kuljettanut taksiautoa, jossa on ollut katolla taksikyltti. Hän on ottanut asiakkaiksi yksin liikkuvia naisia muualta kuin taksitolpalta. Matkan aikana hän on tarjonnut asiakkaille alkoholia ja mahdollisesti muita päihteitä.

Taksinkuljettaja ei ole vienyt asiakkaita heidän ilmoittamaansa osoitteeseen, vaan kuljettanut heidät Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon.

Poliisi epäilee, että kyseisessä asunnossa epäilty on kohdistanut seksuaalirikoksia kuljettamiinsa naisiin.

– Rikostutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella poliisilla on syytä epäillä, että epäilty on tehnyt samankaltaisia seksuaalirikoksia myös muille kuin tiedossa oleville henkilöille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen toteaa tiedotteessa.

Poliisi kehottaa ottamaan yhteyttä, jos on mahdollisesti joutunut edellä kuvatun tyyppisen rikoksen uhriksi. Yhteyttä voi ottaa joko puhelimitse (virka-aikana) 0295 471 612 tai sähköpostitse seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi.