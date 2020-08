Helsingin poliisi on tiedottanut alkuvuoden (1.1.–30.6.2020) tilastoistaan.

Niiden mukaan hälytystehtävät lisääntyivät neljällä prosentilla ja poliisin tietoon tullut rikollisuus kuudella prosentilla. Poliisin myöntämien lupien määrä väheni väliaikaisesti.

Helsingin poliisin hälytystehtävät lisääntyivät neljällä prosentilla ja niitä oli yhteensä 86 000. Välittömästi henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvissa A-luokan tehtävissä poliisi oli paikalla keskimäärin viidessä minuutissa. Kotihälytystehtävien määrä nousi alkuvuonna 47 prosenttia, koska normaalisti julkisilla paikoilla esiintyvät häiriöt siirtyivät ihmisten mukana koteihin.

Kesäkuussa tilanne muuttui hälytystehtävien osalta oleellisesti, koska ihmiset pääsivät liikkumaan, mutta eivät ravintoloihin. Lämpimän kesäkuun aikana ihmiset viettivät aikaa kaupungilla, puistoissa ja uimannoilla, jolloin myös häiriötehtävät lisääntyivät.

Poikkeuksellinen alkuvuosi näkyi selvästi lupapalveluissa. Alkuvuonna passeja myönnettiin 38 prosenttia ja henkilökortteja 28 prosenttia viime vuotta vähemmän. Helsingin poliisi toimitti alkuvuonna yhteensä 60 000 lupaa.

– Helsingin poliisin operatiivinen toiminta onnistui hyvin läpi koronapandemian. Kiireelliset hälytystehtävät ja vakavimmat rikokset pystyttiin hoitamaan koko ajan. Varauduimme koronatilanteeseen ajoissa ja lisäksi henkilöstö osoitti osaamisensa ja joustavuutensa poikkeusoloissa, ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisilaitokselta kertoo poliisin tiedotteessa.

Poikkeusolojen erityistehtävä eli Uudenmaan maakuntarajan liikenteen valvonta ei näy puolivuotistilastoissa. Helsingin poliisin johtamassa operaatiossa poliisi tarkasti Uudenmaan rajalla yli puoli miljoonaa autoilijaa.

Liikkumisrajoitukset vaikuttivat muutenkin merkittävästi liikenteeseen. Työmatkaliikenteen ja muun liikenteen väheneminen lisäsi nopeuksia, mutta rattijuopot ja ylinopeutta ajaneet henkilöt jäivät kiinni helpommin. Poliisin automaattivalvonnan suoritteet laskivat uuden tieliikennelain takia.

– Meillä on hyvä tilannekuva Helsingin turvallisuudesta ja haasteisiin reagoidaan ennalta estävästi. Alkuvuoden tilastoista ei nouse esiin mitään uutta tai yllättävää. Huumeet liittyvät yhä useampaan poliisin tietoon tulleeseen rikokseen. Toinen rikollisuuden juurisyy on syrjäytyminen.

Helsingin poliisin tietoon tuli vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana lähes 38 000 rikoslakirikosta. Määrä on pari tuhatta suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen kiinnittää puolivuosittaistilastossa huomiota muun muassa seuraaviin muutoksiin:

Henkirikosten yritysten ja törkeiden pahoinpitelyiden määrän kasvu

– henkirikosten yritykset: +12 kpl eli +48 % (37 kpl)

– törkeät pahoinpitelyt: +29 kpl eli +43 % (96 kpl)

Huumausainerikosten määrän kasvu

– kaikki nimikkeet yhteensä: +931 kpl eli +35 % (3623 kpl)

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen +101 kpl eli +75 %

Iso osa törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista liittyy poikkeuksellisiin ylinopeuksiin.

Pahoinpitelyepäilystä voi tehdä törkeän esimerkiksi ampuma- tai teräaseen käyttö. Yhtä lailla näiden käyttö voi tulla arvioitavaksi henkirikoksen yrityksenä, riippuen muun muassa vammojen hengenvaarallisuudesta ja tekijän tarkoituksesta.

– Ei ole yksiselitteistä syytä, miksi vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Tekojen taustalla ja motiivina ovat kuitenkin viime aikoina yhä enenevässä määrin näkyneet huumeet ja huumevelat. Huumeet ja törkeä väkivalta liittyvät siis vahvasti toisiinsa.

– Joissain tapauksissa on huomattu, että kynnys väkivallan käyttöön on madaltunut, väkivallan käyttöön varaudutaan ja esimerkiksi teräasetta saatetaan kantaa mukana. Tilanteissa on voinut olla myös mukana useita henkilöitä ja kärhämiin on voitu ajautua myös entuudestaan tuntemattomien kanssa.

Huumausainerikosten kokonaismäärä on kasvanut. Noin kolmesataa alkuvuonna 2020 Helsingissä kirjatuista huumausainerikoksista liittyy Silkkitie-palvelimelta paljastuneisiin huumausainerikoksiin. Se ei kuitenkaan yksistään selitä määrän kasvua.

Huumekauppa on Helsingissäkin kansainvälistä, rajat ylittävää rikollisuutta ja ulkomaalaista alkuperää olevien rikollisryhmien merkitys korostuu koko ajan enemmän. Ryhmät koostuvat usein ammattirikollisista, joilla kansainväliset yhteydet ympäri Euroopan. Suuri osa heistä on tullut Suomeen ainoastaan hoitamaan huumeiden maahantuontiin ja levittämiseen liittyviä toimia.

Myös törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin liittyy usein huumeet. Joko niin, että tekijä ajaa huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai autosta voi löytyä huumeita.

– Osassa tapauksista kuljettaja on syystä tai toisesta ajanut poliisia karkuun. Syynä voivat olla esimerkiksi juuri autossa olevat huumausaineet tai muu pysäytyksen kautta paljastuva rikos. Epäillyissä korostuvat nuoret miehet. Useita epäiltyjä epäillään toistuvista samankaltaisista teoista.

Seksuaalirikokset vähentynee.

Puolivuosittaistilastosta on nähtävissä, että joidenkin rikoslajien kohdalla määrät ovat laskeneet. Näin on käynyt esimerkiksi seksuaalirikosten (-20 %) ja perheväkivallan (-14 %) osalta. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että seksuaalirikoksia tai perheen sisäistä väkivaltaa olisi todellisuudessa tapahtunut vähemmän.

– Seksuaalirikollisuuteen ja lähisuhdeväkivaltaan liittyy vahva piilorikollisuusnäkökulma. Lisäksi näihin voi liittyä myös ilmoitusviivettä. Emme siis voi tehdä näiden tilastojen perusteella suurempia johtopäätöksiä rikollisuuden määrästä. Rikosten uhreja auttaville palveluille, esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden chat-tuelle, on kuitenkin ollut poikkeuskeväänä kysyntää.

Seksuaalirikosten osalta on mahdollista, että poikkeusolot ovat joiltain osin vaikuttaneet asiaan ja tällä hetkellä tiedolla olevaan rikollisuuteen.

– Koronarajoitusten vuoksi ihmisiä ei ole ollut samalla tavalla liikkeellä kaupungilla ja ravintolat ovat olleet kiinni. Tämä voi osaltaan lyhyellä aikavälillä heijastua moneen erityyppiseen julkisella paikalla tapahtuneeseen rikollisuuteen, esimerkiksi juuri seksuaalirikoksiin tai pahoinpitelyihin, Helsingin poliisi tiedottaa.