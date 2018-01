”Helsingin yliopisto huonontamassa työehtosopimusta” – JHL:läisten työnseisaus tänään

Lapsiasiavaltuutetun toimistoon tuli vuonna 2017 yhteensä 779 yhteydenottoa asioissa, joissa kansalaiset halusivat välittää lapsiasiavaltuutetulle kokemuksia ja kysymyksiä lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen.

Eniten yhteydenottoja lapsiasiavaltuutettu sai lastensuojelusta (189), perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta (109) sekä lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeuksia koskien (102). Yhteydenotoissa näkyy ihmisten voimattomuus, mikäli hallinto ei perustele päätöksiä selkokielellä tai ei ylipäänsä perustele päätöksiään ymmärrettävästi lapsen etuun perustuen.

Lastensuojelussa näkyy, että sosiaalityöntekijöillä ei ole riittävästi aikaa kuunnella ja tavata lasta sekä ymmärtää lapsen tarpeita. Koulujen osalta yhteydenotot koskivat erityisesti sisäilmaongelmia.

Tämän ohella esille nousivat koulukiusaamista, koulukyytejä ja erityisen tuen palveluihin liittyvät yhteydenotot.

Yhteydenottajat vanhempien vaikeissa erotilanteissa ja esimerkiksi lapsen tapaamisten järjestämisessä tulivat usein lapsen lähisukulaisilta, kuten isovanhemmilta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan lasten oikeusturvaa on parannettava. Huojuntaa näkyy jopa lapsen oikeuksissa, jotka on kirjattu perustuslakiin, kuten perusopetuksen maksuttomuus.

– Suomen on vahvistettava oikeusvaltion toimivuutta. Kansalaisten on pystyttävä luottamaan hallintoon. Hallinnon on kunnioitettava tinkimättä perus- ja ihmisoikeuksia sekä esimerkiksi vastattava kansalaiselle ymmärrettävästi ja ilman tarpeettomia viivytyksiä, Kurttila sanoo.

– Olen tavannut lapsia, jotka eivät ole saaneet vuoteen yhteyttä sosiaalityöntekijäänsä. Valitus- ja kantelukanavat, joiden päätöksillä ei ole todellista ja nopeaa vaikutusta, jäävät papereiksi papereiden joukkoon.

Kurttila kertoo saaneensa vuonna 2017 suurimman määrän yhteydenottoja lastensuojelusta, jonka monet ongelmat vaativat valtiolta pikaisia korjaustoimia, ei loputtomia selvitysryhmiä vailla konkreettisia toimia.

– Samaan aikaan kansalaiset tarvitsevat enemmän tietoa tahoista, joilla on virkavelvollisuus olla apuna ja tukena. Esimerkiksi lastensuojelussa sosiaaliasiamiehet, joiden tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita ja avustaa muun muassa muistutuksen tekemisessä, jäävät ihmisille usein vieraiksi, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto antaa kansalaisten yhteydenotoissa yleisen tason neuvontaa ja ohjausta sekä siirtää tarvittaessa asian käsittelyn oikeaan viranomaiseen. Lapsiasiavaltuutetulle ei ole toimivaltaa yksittäisen lapsen asiassa.

Yhteydenottoja hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun lakisääteisessä lapsen oikeuksien arviointi- ja edistämistyössä.