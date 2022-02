Helsingissä Ukrainaa tukevia mielenosoituksia – ”Venäjä ulos, Putin alas”

Helsingissä järjestetään tänään Ukrainaa tukevia mielenosoituksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen järjestämä We Stand with Ukraine -mielenosoitus alkoi kello 12 Esplanadin puistossa. Poliisi arvioi puoli yhden aikaan päivällä, että paikalla on 1 500-2 000 mielenosoittajaa.

Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan paikalla on kaikenikäisiä pienistä lapsista ikäihmisiin. Mielenosoittajat ovat huutaneet iskulauseita, kuten ”Venäjä ulos, Putin alas”. Tilanne on paikalla rauhallinen.

Ukrainan lippujen lisäksi paikalla on muutamia Valko-Venäjän vanhoja punavalkoisia lippuja, joita Valko-Venäjällä on käytetty mielenosoituksissa.

Mielenosoittajien on tarkoitus lähteä kello 13 Esplanadilta Tehtaankadulle Venäjän suurlähetystön läheisyyteen. Poliisin mukaan kulkueesta aiheutuu liikennehaittaa ja raitiovaunuliikenne katkaistaan Tehtaankadun ja Etelärannan väliltä.

Mannerheiminaukiolla puolestaan alkaa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mielenosoitus kello 13. Mielenosoituksen on tarkoitus siirtyä Mannerheimin ratsastajapatsaalta Kolmen sepän patsaalle.

Helsingin poliisille on tehty mielenosoituksista kolme erillistä ilmoitusta.