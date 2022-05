Helsingissä useita mielenosoituksia – tästä on kyse

Helsingissä järjestetään tänään useita mielenosoituksia. Poliisin tietojen mukaan Uudellamaalla toteutuisi tänään autokulkue, joka juhlistaa Venäjän huomista voitonpäivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi ei kerro kulkueen reittiä eikä ajankohtaa. Perusteena on poliisin mukaan se, että sosiaalisessa mediassa on uhkailtu kulkueeseen osallistuvia. Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että Venäjä-mielisten osallistujien kulkue päätyisi Helsinkiin.

Venäjä-mielisten autokulkueaikomukset ovat herättäneet osin kiivastakin keskustelua sosiaalisessa mediassa. Osassa kommenteista on pohdittu erilaisia vastatoimia kulkueeseen osallistuvia kohtaan.

Voitonpäivän juhlintaa ja Venäjän hyökkäyssotaa vastaan osoitetaan mieltä päivän mittaan eri tilaisuuksissa Helsingin keskusta-alueella Kaisaniemessä ja Narinkkatorilla.