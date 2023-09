Helsinki lopetti Pepsin myynnin kaupungintalolla

– Tein asiasta pyynnön selvittää Pepsin myynnin ja tarjoilun lopettamista kaupungin toimesta, johtuen Pepsicon toiminnasta, hän taustoittaa.

– Pepsicon tuotteet on nyt syyskauden alkaessa poistettu kaupungintalolta myynnistä ja tarjoiluista, hän kertoo.

– Mielestäni on hyvin tärkeää ja merkityksellistä vaikuttaa myös tätä kautta Ukrainan tilanteeseen, Laisaari jatkaa.

Tuotteiden poiston taustalla on Laisaaren mukaan se, että Pepsico nelinkertaisti voittonsa Venäjällä viime vuonna. Pepsico on myös lisätty ”sotasponsoreiden” listalle, johon on koottu Venäjän sotataloutta väitetysti tukevia yhtiöitä, Helsingin Sanomat kertoi tänään.