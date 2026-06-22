Helsinki Pride sai suojelijan eduskunnasta

Suomen eduskunnan sateenkaariverkosto on kutsuttu vuoden 2026 Helsinki Pride -tapahtuman viralliseksi suojelijaksi. Demokraatti Demokraatti

Pride yhteisön tiedotteen mukaan suojelijan rooli on perinteisesti osoitettu taholle, joka tekee merkittävää työtä ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja sateenkaariyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa.

Eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtajisto muistuttaa, että tasa-arvo vaatii jatkuvaa puolustamista ja konkreettisia tekoja.

– Me marssimme joka vuosi sen puolesta, että jokainen saisi olla vapaasti oma itsensä. Mikään taantumuksellinen politiikka Suomessa tai maailmalla ei voi estää meitä vaatimasta tasa-arvoa sateenkaariväelle. Yhdessä olemme vahvempia, sateenkaariverkoston puheenjohtaja Elisa Gebhard (sd.) sanoo.

Verkoston varapuheenjohtaja Maaret Castrén (kok.) muistuttaa, etteivät sateenkaarioikeuksien tunnistaminen ja tunnustaminen ole mielipidekysymyksiä.

– Ne ovat kiinteä osa työtämme väestön hyvinvoinnin eteen – ja siksi niiden pitää näkyä teoissa, ei vain puheissa, Castrén sanoo.

Eduskunnan sateenkaariverkosto on puoluerajat ylittävä foorumi, jonka tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia lainsäädäntötyössä ja poliittisessa päätöksenteossa.

Helsinki Pride -viikko huipentuu lauantaina 27.6. järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen ja Puistojuhlaan.