Politiikka
22.6.2026 07:22 ・ Päivitetty: 22.6.2026 07:22
Helsinki Pride sai suojelijan eduskunnasta
Suomen eduskunnan sateenkaariverkosto on kutsuttu vuoden 2026 Helsinki Pride -tapahtuman viralliseksi suojelijaksi.
Pride yhteisön tiedotteen mukaan suojelijan rooli on perinteisesti osoitettu taholle, joka tekee merkittävää työtä ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja sateenkaariyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa.
Eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtajisto muistuttaa, että tasa-arvo vaatii jatkuvaa puolustamista ja konkreettisia tekoja.
– Me marssimme joka vuosi sen puolesta, että jokainen saisi olla vapaasti oma itsensä. Mikään taantumuksellinen politiikka Suomessa tai maailmalla ei voi estää meitä vaatimasta tasa-arvoa sateenkaariväelle. Yhdessä olemme vahvempia, sateenkaariverkoston puheenjohtaja Elisa Gebhard (sd.) sanoo.
Verkoston varapuheenjohtaja Maaret Castrén (kok.) muistuttaa, etteivät sateenkaarioikeuksien tunnistaminen ja tunnustaminen ole mielipidekysymyksiä.
– Ne ovat kiinteä osa työtämme väestön hyvinvoinnin eteen – ja siksi niiden pitää näkyä teoissa, ei vain puheissa, Castrén sanoo.
Eduskunnan sateenkaariverkosto on puoluerajat ylittävä foorumi, jonka tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia lainsäädäntötyössä ja poliittisessa päätöksenteossa.
Helsinki Pride -viikko huipentuu lauantaina 27.6. järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen ja Puistojuhlaan.
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