Helsinki-Vantaan lentokentällä otettu kiinni Elokapinan mielenosoittajia

Elokapinan mielenosoitus Helsinki-Vantaan lentokentällä on päättynyt. Poliisi on siirtänyt Elokapinan mielenosoittajat pois turvatarkastuksen edestä Helsinki-Vantaan lentokentällä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä. Poliisi on ottanut kiinni 28 mielenosoittajaa.