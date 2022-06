Henki ja terveys kyseessä

Historiallisen suuri sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisointi on hyvässä vauhdissa. Ahti Ruoppila Alue- ja järjestöasiantuntija SAK

Hyvinvointialueiden valtuustot määrittelevät hallinto- ja johtosäännöissä rakenteet, joiden mukaan toimitaan kun sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy alueille ensi vuoden alusta.

Päättäjien tehtävänä on huolehtia ”pienen ihmisen” äänen kuuluminen palveluissa. Niin palvelujen käyttäjien kuin palveluja tuottavien henkilöiden.

Liikkeenluovutuksen myötä Keski-Suomessakin yli 11000 työntekijän rooli muuttuu. Näitä eri alojen ammattilaisia on aidosti kuunneltava ja heillä on oltava oma edustuksensa päättävissä ja toimeenpanevissa toimielimissä.

Päätöksien tulee perustua hyvään valmisteluun ja kattavan asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Esim. työmarkkinajärjestöjen edustus olisi järkevää lautakunta- ja jaostotyöskentelyssä.

Hyvinvointialueet ovat valtavan suuria palvelujen ja tavaroiden ostajia. Hankintojen on tuettava maakunnan työllisyyttä, hankintalain mahdollistama kotimaisten yritysten ”suosiminen” turvaa huoltovarmuutta.

Julkisissa hankinnoissa on huolehdittava heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymisestä. Hyvinvointialueilla on tämä sosiaalinen vastuu palvelujen tuottajana.

Strategiassa on huomioitava työterveyshuoltoon ja työkykyyn liittyvät kysymykset. Asukkaat ja hyvinvointipalveluja tuottava henkilöstö tarvitsevat työterveyshuoltoa ja työkykypalveluita. Terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöllä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia ja kustannustehokkuutta.

Vaikka lainsäädäntö ja perusoikeudet ovat samat eri puolilla Suomea, lähtökohdat ja käytännön toteutukset ja organisoituminen vaihtelee eri puolilla yllättävänkin paljon. Työni puolesta saan seurata ratkaisuja valtakunnallisesti ja varsinkin Länsi-Suomen alueella. Keski-Suomessa valmistelu on ollut hieman hidasta, toivottavasti se on ennusmerkki laadukkaasta lopputuloksesta. Meidän kaikkien henki ja terveys on kyseessä!

Kirjoittaja on SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija