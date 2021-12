Henkilökunta vaarassa vankiloissa päivittäin

Vankiloiden turvallisuus on heikentynyt monin tavoin ja henkilökunta on vaarassa päivittäin, kertoo Vankilavirkailijain Liitto (VVL).

VVL:n edustajisto on huolissaan vankiloiden henkilöstön jaksamisesta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä alalle kouluttautumattoman henkilökunnan suuresta määrästä.

Sen mukaan turvallisuudesta on tehty laajoja selvityksiä, mutta Rikosseuraamuslaitos ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin turvallisuuden parantamiseksi.

Liiton mukaan alalta poistuu työntekijöitä ja uusia on vaikea saada esimerkiksi heikon palkkatason vuoksi.

VVL:n mukaan erilaiset toimintojen ulkoistukset vankiloissa maksavat enemmän kuin aiemmin.

Esimerkiksi uuden asiakastietojärjestelmän piti liiton mukaan valmistua vuonna 2017, mutta se ei ole vieläkään käytössä.

Rikosseuraamuslaitos kommentoi tänään tiedotteessaan, että laitos on jo tehnyt paljon työtä turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämistä jatketaan edelleen.

Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteessa sanotaan muun muassa, että slaitoksen alkuvuodesta 2021 teettämät turvallisuusselvitykset ovat pohja toimenpiteille, joilla parannetaan henkilökunnan turvallisuutta ja turvallisuuden järjestelyjä organisaatiossa.

Erillisissä projekteissa on myös kehitetty henkilöstön maalittamiseen ja yksintyöskentelyyn toimenpide-ehdotuksia. Selvitysten valmistumisen jälkeen on perustettu työsuojelupäällikön virka. Rikosseuraamuslaitos on panostanut myös varautumis- ja valmiustoimintaan perustamalla valmiuspäällikön viran kesällä 2020.

Lisätty tiedot Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteesta kello 15.59.