Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin hiertää – syynä EU-lainsäädännön epäselvä tila

Ilmatieteen laitos sai apulaistietosuojavaltuutetulta huomautuksen henkilötietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin verkkosivujen seurantateknologioiden kautta ilman pätevää siirtoperustetta. Kyse oli reCAPTCHA ja Google Analytics -palveluiden käytöstä.

Google Analyticsia käyttävät todella monet eri organisaatiot verkkosivuillaan niin Suomessa kuin muissa maissa ympäri Eurooppaa. Ne saattavat kaikki olla lainvastaisia, sanoo tietosuoja-asiantuntija Heikki Tolvanen PrivacyDesigner-yrityksestä STT:lle

Samalla huomautus Google Analyticsista on vain oire paljon laajemmasta ongelmasta eli EU-lainsäädännön epäselvästä tilasta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma STT:lle.

- Yrityksille on luotu valtavaa epävarmuutta siitä, mikä oikeustila tällä hetkellä oikein on, ja eri yritykset ovat joutuneet etsimään parhaita käytäntöjä. Tilanne on tosi hankala ja epätoivottava, kun se jatkuu vuodesta toiseen, Mäki-Lohiluoma sanoo.