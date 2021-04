Henrik Dettmann sai salaa toivomansa: ”Me ajattelemme, että nyt voitaisiin lyödä Bilbaon ennätys”

– Ei siinä auta kuin todeta, että kovia vastustajia, maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann arvioi arvontatulosta.

Dettmann myönsi saman tien, että Koripalloliitossa oli salaa toivottu juuri Prahan alkulohkoon päätymistä.

– Me ajattelemme, että nyt voitaisiin lyödä Bilbaon ennätys. Prahaan on helpompi tulla kuin Bilbaoon, Dettmann viittasi 2014 MM-kisoihin.

Tuolloin alkulohkopelejä seurasi Bilbaossa tuhansia suomalaisfaneja, joiden määrästä on esitetty erilaisia arvioita. Tarkkaa suomalaisten kisaturistien määrää on mahdoton selvittää, mutta fanien kannustuksen merkitys on Dettmannin mukaan varma.