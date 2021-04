Henriksson ei asettanut riihelle takarajaa: ”Vie sen ajan, minkä vie”

– Siellä ymmärretään, että tilanne on vaikea mutta ymmärretään myös se, että on kansakunnan osalta parempi, että löydetään ratkaisu kuin että ei löydetä, Henriksson sanoi.

Tänään on jo kuudes neuvottelupäivä hallituksen pitkään venyneessä kehysriihessä.

Henriksson sanoi tulleensa neuvotteluihin hyvällä mielellä.

– RKP haluaa nyt, että löydetään ratkaisuja ja että jokainen puolue tulee tänne sillä mielellä, että yritetään tehdä kaikkemme, että ratkaisu löytyisi. Me näemme kyllä, että siihen on mahdollisuuksia. Rakentavasti haluamme mennä tästä eteenpäin. Toivon, että se on se kulma, jolla kaikki muutkin tulevat tänne Säätytalolle tänään, Henriksson sanoi.