Henriksson: ”Minun mielestäni on ilmiselvää se, että Markku Ollikaista varmasti tullaan kuulemaan”

Tämä on nyt se päivä, kun neuvottelut todella alkavat, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi tänä aamuna medialle tullessaan Säätytalolle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Henrikssonin mukaan töitä on paljon.

– Paljon tullaan tarvitsemaan keskustelua. Siitä olen aivan varma. Meillä on isoja haasteita, meillä on myös isoja mahdollisuuksia. Meidän on nyt löydettävä se yhteinen tie eteenpäin Suomelle. Tästä on kysymys.

Eilen pienimuotoista kohua herätti se, että hallitukselle oli esitelmöimässä Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas eikä Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikainen, joka alusti edellisissä hallitusneuvotteluissa vuonna 2019.

Taalas on esittänyt hiilinieluista Ilmastopaneelin kannoista ja myös edellisen hallituksen linjauksista poikkeavia näkemyksiä.

Henrikssonin mukaan Petteri Taalaksen kutsuminen ei ollut yhteinen päätös.

– Ymmärsin Petteri Orpolta, että Taalas sattui olemaan täällä. Minun mielestäni on ilmiselvää se, että Markku Ollikaista varmasti tullaan kuulemaan myös ja kutsumaan tänne Säätytalolle, Henriksson totesi.

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja hallituksen muodostaja.

ORPO itse sanoi eilen illansuussa hallitusneuvottelujen ensimmäisen päivän jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että jatkossa kuunnellaan paljon asiantuntijoita.

– Varmasti myöskin Ollikaista. Taalas on erittäin arvostettu maailmalla…Kuuntelimme häntä oikein mielellämme, Orpo lausui.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kehui Orpon kommenttien jälkeen Taalasta ja sanoi hänen tuovan monesti hieman erilaisen näkökulman esimerkiksi metsiin ja hiilinielukeskusteluun.

– Ehkä edellisen hallituksen luottamus Ilmastopaneeliin yksinomaisena asiantuntijaelimenä ja lisäksi ilmastopolitiikan irrottaminen esimerkiksi talouden, ostovoiman ja ihmisten pärjäämisen kehikosta, niin ehkä tämä hallitus tulee suhtautumaan näihin asioihin hieman realistisemmin ja pragmaattisemmin. Fossiilisista polttoaineista irtipääseminen, puhtaiden teknologioiden hyödyntäminen ja niin edelleen, se on se suunta johon mennään, mutta meidän täytyy ottaa myös nämä muut määritteet ja vaikuttimet huomioon, Purra sanoi.