Henrikssonilta välitön kuitti Purran puheille: ”Sitten tässä maassa on monta typerää”

Hallitusneuvotteluista saavutetuista yhteisymmärryksistä kerrotaan jotain julkisuuteen lähiaikoina, uskoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Uskon, että ellei tänään niin lähipäivinä näistä yhteisymmärryksistä jotakin jo ulos viestitään. Muutama jaosto on saanut työnsä valmiiksi, joissakin muissa on hyvin pieniä erimielisyyksiä. Jossain on toki isompakin, mutta tekestejä on syntynyt varsin paljon, Purra sanoi toimittajille Säätytalolla.

Hän ei kuitenkaan halunnut täsmentää, mitä tuloksia esitellään, vaan piti sitä hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) tehtävänä.

Orpo sanoi hetkeä aiemmin toimittajille, että neuvotteluissa alkavat olla pitkällä asiat, joissa on yksimielisyyttä. Hänkään ei eritellyt asiaa sen tarkemmin.

- Pikkuhiljaa alkavat olla ne asiat pitkällä, joissa on yksimielisyyttä, ja enemmän tiivistyy niihin asioihin, joissa pitää hakea ratkaisua ja missä puolueilla on erilaisia kantoja, Orpo sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah luonnehti, että neuvotteluissa on käynnissä kiireinen kirjoitusvaihe. Hänen mukaansa monissa neuvottelupöydissä tehdään hyvää työtä.

HALLITUSNEUVOTTELUISSA on käynnissä kolmas viikko. Uuteen neuvottelupäivään suunnattaessa puolueet paaluttivat uudelleen kynnyskysymyksiään hallitusyhteistyölle.

- Menemme vain sellaiseen hallitukseen, joka näitä maahanmuuttoleikkauksia tekee, Purra sanoi.

Purra tviittasi puolueen kynnyskysymyksistä eilen illalla. Hän perusteli ulostuloa sosiaalisessa mediassa käydyllä keskustelulla, muttei kysyttäessä täsmentänyt asiaa tämän tarkemmin. Perussuomalaiset on myös vaatinut kansalaisten ostovoimaa vahvistavaa talouspolitiikkaa sekä vastustanut uutta yhteisvelkaa EU:ssa.

Toimittajille Purra myös tyrmäsi Suomen nykyisen ilmastotavoitteen. Hän kutsui typeräksi ajatusta pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Myöhemmin Anna-Maja Henriksson (r.) reagoi Purran kommenttiin:

- Sitten tässä maassa on monta typerää, myös elinkeinoelämän puolella, RKP:n puheenjohtaja sanoi.

Henriksson puolestaan muistutti siitä, että vuoden 2035 tavoitteesta kiinni pitäminen on RKP:n kynnyskysymys. Hallitustunnustelujen aikaisissa vastauksissa Orpolle puolue linjasi myös kansainvälisten sopimusten, perus- ja ihmisoikeuksien sekä ihmisarvon kunnioittamisen puolesta.

Lopuksi Henrikssonilta kysyttiin, syntyykö tästä hallitus.

- No se on vielä liian aikaista sanoa, kiitos, Henriksson vastasi ja poistui.