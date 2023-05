”Herää kysymys, oliko erityissuojeluspuhe pelkkä puhallus” – vapaan sivistystyön mahdolliset leikkaukset huolettavat

Mahdolliset vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat leikkaukset huolestuttavat SDP:n kansanedustajia Eeva-Johanna Elorantaa ja Anna-Kristiina Mikkosta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olen erittäin huolestunut kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön tulevaisuudesta. Vapaasta sivistystyössä leikkaaminen heikentäisi paikallista kouluttautumisen mahdollisuutta, jatkuvan oppimisen edellytyksiä ja kansalaisten hyvinvointia, aiemmin kansalaisopiston rehtorina työskennellyt Anna-Kristiina Mikkonen summaa tiedotteessa.

STT kertoi eilen lähteidensä pohjalta, että hallitusneuvotteluissa on ollut esillä 20-70 miljoonan euron leikkaukset kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muiden vastaavien oppilaitosten valtiontukeen.

Anna-Kristiina Mikkonen huomauttaa, että jo nyt vapaan sivistystyön valtionavustuksen taso on riittämätön. Valtion vuoden 2023 on varattu vapaaseen sivistystyöhön 182 miljoonaa euroa.

– Kaavaillut leikkaukset tarkoittavat käytännössä monien oppilaitosten lakkauttamista, opiskelumahdollisuuksien heikkenemistä sekä seurauksena laajamittaisia irtisanomisia henkilöstövaltaisella alalla.

MOLEMMAT kansanedustajat pitävät mahdollisia leikkauksia haitallisina jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Eeva-Johanna Elorannan mielestä Säätytalolla olisi tärkeää pohtia, millaisista kursseista ja opintomahdollisuuksista puhutaan. Hän korostaa kansalaisopistojen tarjoamien kurssien merkitystä erityisesti työikäisten osaamisen kehittämisen kannalta.

– Niiden tarjonnassa kyse on muun muassa ikääntyneiden digitaitojen kehittämisestä, asiakaspalvelukoulutuksesta, työturvallisuuskorttikoulutuksista, korkeakoulutukseen valmistavista kursseista sekä ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta. Näistäkö oikeiston mielestä on muka varaa leikata, kun tavoitteena on nostaa työllisyyttä ja osaamistasoa, Eloranta ihmettelee tiedotteessaan.

Eloranta huomauttaa, että työllistymisen esteenä ovat usein puuttuvat taidot. Vapaasta sivistystoiminnasta leikkaaminen ei olisi Elorannan mukaan siis hyväksi työllisyydellekään, koska kansalaisopistot tarjoavat monille hyvän, joustavan ja edullisen keinon kehittää osaamistaan.

– Vähenevä kurssivalikoima ja nousevat maksut tulevat vaikeuttamaan monien työttömien työllistymistä entisestään.

MIKKONEN katsoo, että valtiovarainministeriön leikkausmuistion perustelut ovat hyvin kaukana kansalaisopistotoiminnan perusajatuksista. Perusteluissa todetaan, että opiskelijat ovat lähinnä keskiluokkaisia hyvätuloisia ihmisiä, joilla on varaa maksaa opiskelunsa ja harrastuksensa itse. Eloranta ja Mikkonen tyrmäävät tämän mielikuvan.

– Vapaata sivistystoimintaa pidetään helposti pelkkänä hyvätuloisen keskiluokan harrastustoimintana, mutta 74 prosenttia kansanopistojen opiskelijoista on suorittanut enintään toisen asteen tutkinnon, Eloranta huomauttaa.

Mikkonenkin lyö Tilastokeskuksen lukuja tiskiin. Vuoden 2019 vapaan sivistystyön opiskelijaprofiilin mukaan kansalaisopistojen opiskelijoista suurin osa (55 %) ei ole työllisiä. Korkeakoulututkintoa ei ole 61 prosentilla. Hän huomauttaa, ettei korkeakoulutus myöskään yksinään kerro henkilön sosioekonomisesta asemasta.

– Esimerkiksi Suomen suurin yksityinen vapaan sivistystyön tuottaja Setlementtiliitto jäsensetlementteineen ilmoittaa toimihenkilöasemassa olevien hyvätuloisten ihmisten opiskelevan kansalaisopistoissa, mutta silti opiskelijoista lähes 12 000 on eläkeläisiä ja lähes 2000 työtöntä. Esimerkiksi Savonlinnassa, Linnalan Setlementin opiston opiskelijoista lähes puolet opiskelijoista on eläkeläisiä tai työttömiä, savonlinnalainen Mikkonen kertoo.

Mikkonen laskee, että jos ministeriön ehdotuksen mukaiset leikkaukset halutaan kompensoida opiskelijamaksujen korotuksilla, joutuisivat kansalaisopistot korottamaan kurssimaksuja jopa 2,5 kertaisiksi. Mikkonen toteaa, että tämä karsii suuren pienituloisten joukon mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja harrastuksiin.

– Kokoomuksen mainostama koulutuksen erityissuojelu päättyi näköjään jo ennen aikojaan ja herää kysymys, oliko erityissuojeluspuhe vain pelkkä puhallus, josta ei aiottukaan todellisuudessa pitää kiinni, Mikkonen pohtii.

”Kansanopistojen merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisijöinä ei pidä myöskään vähätellä.”

KANSANOPISTOT tarjoavat myös lukio- ja ammatillista koulutusta ja ovat usein ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden omien arvioiden mukaan koulutuksen järjestäjien parhaimmistoa, Eeva-Johanna Eloranta huomauttaa. Laadukkaan opetuksen pohjana pidetään kohtaamista lähiopetuksessa ja yhteisöllisyyttä.

– Kansanopistojen merkitystä ammatillisen koulutuksen tarjoajina ja nuorten syrjäytymisen ehkäisijöinä ei pidä myöskään vähätellä. Ne tarjoavat monille turvallisen ja yhteisöllisen ympäristön asua ja oppia, Eloranta sanoo.

Anna-Kristiina Mikkonen muistututtaa, että Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kansalaisopistot vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen, tuottaen hyvinvointia opiskelijoilleen ja säästöjä hyvinvointialueille.

– Vapaasta sivistystyöstä leikkaaminen olisi siis monesta näkökulmasta huono päätös. Suomi tarvitsee kaikkien osaamista ja panosta ja jokaisella tulee olla mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan. Myös vapaan sivistystyön leikkaukset ovat koulutusleikkauksia, Eeva-Johanna Eloranta summaa.