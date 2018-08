Herätys tarkoittaa rippileirillä eri asiaa kuin 20 vuotta sitten. Hyvä niin. 

Selailin kesälomalla tiedelehteä, joka kertoi ilmastonmuutoksen ripeästä etenemisestä. Jutun yhteydessä oli havainnollistava kuva valkoisesta metsäjäniksestä keväisessä luonnossa. Alun perin suojaväriksi tarkoitettu valkoinen oli tehnyt siitä ilmaston lämpenemisen vuoksi täysin suojattoman. Lumi oli sulanut ajat sitten, mutta valkoinen väri oli jäänyt odottamaan valon lisääntymistä. Näky oli kouraisevan surullinen.

Näytin kuvan 9-vuotiaalle tyttärelleni. Kerroin hänelle, miten helposti saaliseläimet huomaavat metsäjäniksen, kun lumettomassa maisemassa valkoinen ”suojaväri” toimii kuin huomioliivi päiväkodin pihalla. Tyttäreni katsoi kuvaa selvästi järkyttyneenä.

Toivottavasti Suomi seuraa pikaisesti Ruotsin ja Britannian esimerkkiä, jotka ovat jo aikaisemmin kieltäneet mikromuovien käytön.

Tämän jälkeen puhuttiin hetki ilmastonmuutoksesta. Tyttäreni kysyi, kenen vika ilmastonmuutos oikein on. Sanoin, että tekijöitä on monta, mutta ihmisten vaikutus on tällä hetkellä eittämättä suurin. ”Mitä ilmaston lämpenemiselle voi sitten tehdä?”, hän jatkoi. ”Paljonkin”, vastasin. ”Tosin ensin on ymmärrettävä, että monet arkipäivän ratkaisut ovat päätöksiä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.”

Vaikka merkkejä ilmastonmuutoksesta on näkynyt jo vuosikymmeniä, vasta ihan viime vuosina ihmiset ovat havahtuneet toimimaan ilmaston lämpenemistä vastaan. Vanhin tyttäreni tuli heinäkuussa rippileiriltä, ja kun kysyin, mitä siellä opit, hän puhui ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä. Herätys tarkoittaa rippileirillä näköjään eri asiaa kuin 20 vuotta sitten. Hyvä niin.

Ilmaston lämpenemisen torjuminen ja ympäristövastuu näkyvät onneksi jo lainsäädäntötyössä. Myös kansalaiset ovat heränneet omaan mahdollisuuteensa vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön. Viime sunnuntaina kansalaisaloite laista, joka kieltää mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen sai vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kasaan. Toivottavasti Suomi seuraa pikaisesti Ruotsin ja Britannian esimerkkiä, jotka ovat jo aikaisemmin kieltäneet mikromuovien käytön. Tästä kiittävät ennen kaikkia hauraat vesistömme.

Edelleen Suomessa tuetaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa. Turvetta saa kaivaa maasta ja kuljettaa usean sadan kilometrin päähän poltettavaksi.

Kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, monesti tuntuu siltä, ettei yksittäinen ihminen voi tehdä asialle mitään. Onneksi nuorempi sukupolvi on herännyt asiaan paljon tarmokkaammin. Tällä hetkellä sosiaalinen media suorastaan pursuaa arjen ratkaisuja, jotka ovat ilmastoystävällisempiä. Esimerkiksi siirtyminen kasvipainotteisempaan ruokaan on yksi selvästi näkyvistä trendeistä.

Vaikka tietoisuus ilmaston lämpenemisestä ja sen aiheuttamista seurauksista onkin lävistänyt monen tajunnan, on edelleen paljon töitä tekemättä. Uskon, että ilmastoherätykseen tarvitaan nimenomaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vakavasta uhkasta on kyse ja miten asiaan voi vaikuttaa. Harva esimerkiksi tietää, että liikenteen aiheuttamat päästöt asukasta kohden ovat Suomessa toiseksi suurimmat koko Euroopassa. Ainoastaan Norja on Suomen edellä kyseenalaisen taulukon kärjessä. Suomalaiset rakastavat ajella autolla ja mielellään yksin. Kaikella on tosin hintansa.

Nykyhallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat olleet heikot. Edelleen Suomessa tuetaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa. Turvetta saa kaivaa maasta ja kuljettaa usean sadan kilometrin päähän poltettavaksi. Kun demarit palaavat vuoden kuluttua hallitusvastuuseen, on ilmastotavoitteet otettava hallitusohjelmassa kirkkaasti esiin. Tähän kuuluu muun muassa arvonlisäveron hyödyntäminen kestävän kehityksen tuotteissa ja palveluissa.