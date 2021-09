Hesburger-kiista jatkuu – liittojohtaja ei usko Heikki Salmelan lupauksia: ”Työntekijöiden kaltoinkohtelulle on saatava stoppi”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ei usko Hesburgerilta saadussa vastauksessa esitettyjen lupausten kohentavan yrityksen työntekijöiden työoloja. PAM sanoo tiedotteessa aloittavansa tehostetut toimenpiteet pikaruokaravintolatyöntekijöiden ahdinkotilan korjaamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rönni-Sällinen lähestyi tiistaina Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmelaa avoimella kirjeellä ja kysyi, kuinka yritys aikoo puuttua työntekijöiden esille nostamiin ongelmiin.

Kirjeeseen saatu vastaus ei vakuuta Rönni-Sällistä.

”Salmelan ympäripyöreän vastauksen perusteella emme voi luottaa siihen, että asiat lähtisivät yrityksen sisällä paranemaan. Olen hyvin harmissani, ettei Hesburger pysty esittämään konkreettisia toimia epäkohtien poistamisesta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta.”

PAMiin on tullut yhteydenottoja sekä Hesburgerin että muiden pikaruokaketjujen työpaikoilta julkisen kohun seurauksena.

”Työpaikoilla ilmenneiden ongelmien laajuus on yllättänyt myös meidät. Tilanteet on selvitettävä perinpohjaisesti ja työntekijöiden kaltoinkohtelulle on saatava stoppi. Siksi aloitamme tehostetut toimenpiteet koko pikaruoka-alan työntekijöiden kokemien epäkohtien korjaamiseksi.”

PAM aloittaa pikaruoka-alan tehostetut toimenpiteet maanantaina 6.9. avattavan pikalinjan kautta. Linjalla alan työntekijä voi esimerkiksi kertoa kokemuksistaan ja ongelmistaan palkoissa, työvuoroissa, työturvallisuudessa, työhyvinvoinnissa tai kohtelustaan. Pikalinja on avoin kaikille pikaruokaravintoloissa työskenteleville riippumatta työpaikasta tai siitä, onko PAMin jäsen.