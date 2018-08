Hetemäen ”hätäpaperi” sai jatkoa – ylikuormitettu virkamieskunta raapi jälleen kasaan heppoisen paperin

Sipilän (kesk.) hallituksen tilaamien, hallituksen sote-uudistuksen perusteluiksi tarkoitettujen ja vähintäänkin ihmeellisten virkamiesmuistioiden sarja sai perjantaina jatkoa. Ilta-Sanomat uutisoi perjantaiaamuna kovin sanoin SDP:n sote-vaihtoehdon olevan ”perustuslain vastainen”. Uutinen perustui lehden haltuunsa saamaan ”luottamukselliseen virkamiesmuistioon”.

Kun muistion sisältö kerran oli jo lehdistöön vuotanut, juuri mukavasti sote-valmistelun jatkumisen alla, julkaisivat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö viisisivuisen muistion myös maakunta- ja sote-uudistuksen verkkosivuilla.

Kuka muistaa keväällä sote-uudistuksen kokonaiskustannuksia arvioineen valtiosihteeri Martti Hetemäen, ilmeisesti hallituksen tilauksesta kyhätyn ”hätäpaperin”? Kyllä, kyse on juuri siitä paperista, jota edes hallituksen enemmistöstä nauttiva eduskunnan valtiovarainvaliokunta ei voinut heppoisuudessaan huolia mukaan sote-uudistuksesta antamaansa lausuntoon.

– Siinä esitetyt luvut olivat niin syvältä hatusta, että valiokunta ei voinut ottaa niitä mukaan omaan lausuntoonsa, Timo Harakka totesi Demokraatille toukokuussa.

Hätäpaperi saa jatkoa.

Hätäpaperi näyttääkin nyt saavan jatkoa SDP:n sote-mallia arvioivasta muistiosta. Muistiot kuuluvat samaan sarjaan ”hallituksesta todennäköisesti organisoituja toimia”, joihin lukeutuu myös kepulaisten kantelu Krista Kiurun (sd.) toiminnasta sote-valiokunnan puheenjohtajana.

Tuoreimman muistion lähteet ovat suoraan sanoen pelottavan heppoiset. Eli jälleen on tehty sama virhe, josta jo edellistä paperia ankarasti arvosteltiin.

Muistion alussa on listattu, että sitä laatiessa on vierailtu SDP:n verkkosivuilla, sekä luettu 3 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen aiheesta antamaa lehtihaastattelua. Kaikki kunnia toimittajille, mutta kolmeen lehtijuttuun voi olla hankala mahduttaa sote-uudistusta kaikkine nyansseineen. Vertailuna, hallitus on itse käyttänyt lakiesityksensä kirjaamiseen yli tuhat sivua puhdasta tekstiä.

Rinne esittikin jo ihmettelynsä muistiosta. Hän kysyi, että jos kerran muistion tavoitteena on ollut hahmottaa SDP:n sote-vaihtoehtoa, miksei sosialidemokraatteja ole kuultu sen tekemisen yhteydessä lainkaan.

Kun muistioon perehtyy, synnyttää se enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kukaan ei tiedä, eikä muistiossa kerrota, kuka kyseisen viisisivuisen lipareen on tilannut, kirjoittanut ja miten se on syntynyt.

Mutta se tiedetään, että hallituksella on kiire sote-valmistelunsa kanssa ja hallituksesta onkin valitettu sitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tilaa liikaa muistioita sote-kysymyksistä.

Ilmeisesti kiire ei kuitenkaan ole niin suuri, kun kerran ylikuormitetulla virkamieskunnalla on aikaa kirjoitella oppositiopuolueen sote-vaihtoehdoista kolmen lehtijutun perusteella. Löytyyköhän vasemmistoliiton, vihreiden, perussuomalaisten, RKP:n, KD:n, sinisten, ainiin puolue olikin yhä hallituksessa, Hjallis Harkimon ja Paavo Väyrysen sote-malleista vastaavat lipuskat?

Mutta kun nyt ainakin SDP:n vaihtoehto on ministeriöitä ilmeisesti alkanut kiinnostaa, soisi siihen perehdyttävän edes kunnolla. Samansuuntaista mallia ovat esimerkiksi esittäneet päähallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen arvostetut asiantuntijat Hannes Manninen ja Kimmo Sasi.

Hallitus itse on käyttänyt jo 3 vuotta häärimällä oman sote-mallinsa ympärillä.

SDP:n mallia käsittelevässä muistiossa kiinnitettiin ennen kaikkea huomiota mallin perustuslaillisuuteen. Arvion siitä, onko malli perustuslainvastainen vai ei, olisi syytä jättää suosiolla alan asiantuntijoille ja professoreille. Tosin mieluiten sellaisille, jotka käyttävät lähdemateriaalia tarvittavan kattavasti.

Muistutuksena kuitenkin, että hallitus on itse lukuisien ministeriöiden satapäisen virkamieskunnan avulla käyttänyt jo 3 vuotta häärimällä oman sote-mallinsa ympärillä. Huomattavan kattavasta valmistelusta huolimatta malli ei ole ollut vielä edes lähellä perustuslakivaliokunnan seulan läpäisemistä. Viimeisimmissä perustuslakivaliokunnan lausunnossa taisi olla 21 isoa ja lukuisia pieniä korjausvaatimuksia.

Antti Rinne kommentoi alkavan haiskahtaa siltä, että joillakin on hirveä hätä asian suhteen.

Hallitus voisikin keskittyä hoitamaan oman mallinsa kuntoon.