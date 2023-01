”Hienoa, että vihdoin tällä hallituskaudella uudistus näyttäisi onnistuvan” – kansanedustaja ilahtui vammaispalvelulain etenemisestä

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd., kuvassa) toivoo vammaispalvelulain uudistuksen etenevän perustuslakivaliokunnan hyväksynnällä pian käsiteltäväksi eduskunnan täysistuntoon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi keskiviikkona mietintönsä hallituksen esityksestä vammaispalvelulain uudistamiseksi. Valiokunta teki esitykseen useita muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon ja asiantuntijalausuntojen perusteella. Merja Mäkisalo-Ropponen on iloinen valiokunnan tekemistä muutoksista.

– Hienoa, että vihdoin tällä hallituskaudella vammaispalvelulain uudistus näyttäisi onnistuvan. Tätä on jo pidempään odotettu. Kunhan perustuslakivaliokunta vielä hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön, saamme uudistuksen suuren salin käsittelyyn, Mäkisalo-Ropponen iloitsee tiedotteessa.

– On myös hienoa, että eduskunnassa vielä hallituksen esitystä pystyttiin vielä merkittävästi parantamaan. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella muun muassa esityksestä poistettiin ikääntyneinä vammautuvia eriarvoistava ikääntymisrajaus ja pykäliä on tarkennettu subjektiivisten oikeuksien kohdalla, hän sanoo.

Merja Mäkisalo-Ropponen nostaa esiin hyvinä pitämiään parannuksia, joita sote-valiokunta teki alkuperäiseen esitykseen perustuslakivaliokunnan vaatimien muutosten lisäksi.

Hän kertoo, että ministeriön vastineen perusteella sote-valiokunta päätti säätää päivätoiminnan matkojen ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuudesta sekä nosti erityisen osallisuuden tuen vähimmäistuntimäärää 10 tunnista 20 tuntiin vuoden 2025 alusta. Lisäksi valiokunta päätti, että päivätoimintaan on oikeus myös työssäkäynnin, työtoiminnan tai työllistämistä edistävän toiminnan ohella.

– On myös kiitoksen paikka. On syytä kiittää vammaisjärjestöjä, joiden yhteinen vaikuttamistyö varmisti, että uudistus saadaan vihdoin läpi ja vielä merkittävin parannuksin. Nyt järjestöjen ja meidän päättäjien yhteinen tehtävä on varmistaa, että uusi laki toteutuu ja lähtee elämään alueilla ja kunnissa, jotta kaikki vammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut, jotta heidän yhdenvertaiset oikeutensa toteutuvat koko maassamme, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi keskiviikkona STT:lle, että puolueet ovat priorisoineet esitystä niin, että se saataisiin eteenpäin. Hän kertoi, että uusi vammaispalvelulaki pyritään saamaan hyväksytyksi tällä vaalikaudella.