Historiallinen kannanmuutos – Saarikko pyysi keskustalta tukea Nato-jäsenyyden hakemiselle

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pyysi poliittisessa katsauksessaan puolueensa puoluevaltuustolta valtiojohdolle tukea sille, että valtiojohto voi tarvittaessa hakea Nato-jäsenyyttä jo ennen keskustan kesän puoluekokousta.

Saarikon puhe oli keskustalaisittain poikkeuksellinen ja historiallinenkin. Keskustassa on perinteisesti suhtauduttu jähmeästi Natoon, mutta kannat ovat olleet voimakkaassa muutoksessa Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen.

Saarikko totesi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on väärin ja laiton.

- Länsi toivoi yhtä, Venäjä puhui toista ja valmisteli kolmatta, Saarikko kertasi sotaa edeltävää tilannetta.

Hän sanoi, että venäläisten joukkojen raakalaismainen väkivalta siviilejä kohtaan tullaan tutkimaan sotarikoksena. Hän sanoi Vladimir Putinin Venäjän olevan arvaamaton ja aggressiivinen sotavalta, jonka toimintaa eivät ohjaa tai oikeuta mitkään hyväksytyt tai tunnistetut perusteet.

- Ylitettyään Ukrainan rajan Venäjä on ylittänyt ihmisyyden rajan, Saarikko sanoi

Saarikko vetosi siihen, että puoluevaltuusto on puoluekokouksen välillä ylin päättävä elin ja aikaa odottaa ei ole. Saarikko kertoi tekevänsä esityksen kokouksen päätökseksi, jonka mukaan keskusta tukee valtiojohdon toimintaa muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Saarikon esityksen mukaan puoluevaltuusto antaa valtuutuksen puoluejohdolle ja keskustan edustajille maan hallituksessa kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta keskeisten ratkaisujen tekemiseksi, sisältäen Nato-jäsenyyden.

Saarikko viittasi puheessaan myös pakotepolitiikkaan.

- Me olemme valmiit myös yhä kovempiin pakotteisiin Venäjää vastaan.

Saarikko totesi, että kovempien pakotteiden vaikutukset tuntuvat taloudessamme, kodeissamme ja yrityksissämme.

- Meillä on nyt Putinin hinnat. Se meidän on kestettävä, koska silmien sulkemisen hinta on kalliimpi, Saarikko sanoi.

Keskustan 135-henkinen puoluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa keskustassa puoluekokousten välisenä aikana. Puoluevaltuusto kokoontuu tänään ja huomenna Vaasassa.