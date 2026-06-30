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Politiikka

30.6.2026 08:26 ・ Päivitetty: 30.6.2026 08:26

Historiallinen vierailu – ulkoministeri Wang Suomeen

AFP / LEHTIKUVA / ATTILA KISBENEDEK
Kiinan ulkoministeri Wang Yi Budapestissa helmikuussa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee Helsingissä sunnuntaina 5. heinäkuuta ja tapaa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.). Vierailu on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen.

Demokraatti

Demokraatti

Ulkoministeri Valtonen ja Kiinan ulkoministeri Wang keskustelevat valtioneuvoston tiedotteen mukaan Suomen ja Kiinan kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

MINISTERIT keskustelevat myös EU:n ja Kiinan suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta sekä Lähi-idän tilanteesta.

Ulkoministeri Wang tapaa vierailunsa aikana myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin.

Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

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