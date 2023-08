Historiallisen kostea Jyväskylä oli kuiva suomalaisille – ”En koskaan halua nähdä sitä, että tallitoveri on katollaan”

Jyväskylän MM-rallista tuli lopulta yleiskilpailussa kuiva suomalaisittain, vaikka Keski-Suomen latvavedet ovat runsaiden sateiden takia lähes ennätystulvissa vuoden aikaan verrattuna. Voiton vei walesiläinen Elfyn Evans, toiseksi ajoi belgialainen Thierry Neuville ennen japanilaista Takamoto Katsutaa. Takamoto selätti niukasti kovan taiston jälkeen Teemu Sunisen 4,3 sekunnin erolla. Pertti Knuuttila

– Meillä on taistelu MM-tittelistä. Tämä ralli on niin erityinen, että pitää olla onnellinen voitosta. Tämä on minulle toinen kotiralli. En koskaan halua nähdä sitä, että tallitoveri on katollaan ja vielä nopeassa paikassa, totesi Evans, joka oli rallissa toisena, 3,6 sekunnin päässä Kalle Rovanperästä ennen hänen ulosajoaan Myhinpää 1:llä.

Evansin kartturi, Scott Martinilla oli selkeä näkemys ja tunne voitosta.

– Kuten mutteritestin sanoin, jos tuntuma autosta on hyvä, voimme ajaa täällä voitosta. Hyvä Jumala, kuinka pidin ensimmäisestä voitosta täällä, mutta, että kahdesti, käsitteli Martin voiton tunteitaan.

– Oli todella vaikeat olosuhteet, keli. Täällä voitto on vaikeaa, vaikka keli olisi vakaa ja kuiva. Elfyn oli niin keskittynyt ja rauhallinen koko viikonlopun, lisäsi Martin.

– Tämä ralli täytti tavoitteeni, olla podiumilla ja ennen Kallea. Olen oikein tyytyväinen. Elfyn oli ainoa ongelma täällä. Hän oli nopea ja tavoittamaton. Ansaitsen 10-vuotisjuhlat jälleen onnistuttuani täällä. Tiimi menee nyt oikeaan suuntaan, sanoi Hyundain Neuville maalissa.

Hänellä on ollut vaikeuksia pärjätä Suomessa ja muissakin soraralleissa. Virossa kaksi viikkoa sitten ajoi yllättävästi myös toiseksi, soralla.

Näyttää siltä, että Hyundailla on päätetty ottaa kiinni Toyotan etumatka. Siitä kielii myös korealaistallin toisen testipaikan sijaiseminen Suomessa, Jämsässä.

– Kyllä suunnitelma on tällä hetkellä jatkaa testaamista Suomessa. Tosin tarvitsemme uusia teitä ensi vuodelle, sanoi Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul.

Rallin kolmonen, tyytyväinen Katsuta oli kiitollinen Rovanperän avusta Jyväskylän ennakkotesteissä.

– Istuin testeissä Kallen vieressä ja näytti minulle ajamistaan. Siitä oli minulle iso apu, koska itseluottamukseni oli huono Viron jälkeen. Se auttoi minua palautumaan. Tietenkin olen onnellinen voittoisasta taistelusta Teemun kanssa. Kyllä päätös hyökätä lauantain viimeisellä, Vekkula 2:lla oli tietoinen ratkaisu. Normaalisti en lähde puskemaan noissa olosuhteissa. Pelkäsin joissakin paikoissa. Keski-osa oli pahassa kunnossa. Iso, iso asia meille olla podiumilla toisessa kotirallissa, kertasi ratkaisu hetkiä jyväskyläläinen Katsuta.

ON kohtuullisen harvinaista, ettei yksikään suomailaiskuski ollut podiumilla. Kahden kymmenen viime vuoden aikana niin on tapahtunut nyt neljä kertaa. Kaksi vuotta sitten, 2021 ensimmäistä voittoaan Jyskälässä juhli myös Evans. Toiseksi ajoi Ott Tänak ja keväällä menehtynyt Craig Breen oli kolmas.

Kymmenen vuotta sitten oli jälleen kuivaa suomalaisille. Sebastien Ogier voitti. Neuville oli toinen ja Mads Östberg kolmas. Nyt päättyi myös Neuvillen yritys kivuta podiumille.

Vuonna 2003 voittoa juhli Markko Märtin, Petter Solberg ajoi toiseksi ja kolmas oli Richard Burns.

Ennätyksellisen märkä ja kostea keli eivät olleet suomalaisille kärkikuskeille Rovanperälle ja Esapekka Lapille suosiollisia. Molemmilta loppui ralli täydellisesti kesken.

Näin Kallelle tuli kotikisasta pistesarakkeeseen pyöreä nolla. Ja Evansin onnistui kuromaan eroa tallitoveriinsa täydellä 30 pisteen potilla. Ero on ennen Kreikkaa enää 25 pistettä.

Jari-Matti Latvalaa Toyotan tiimipäällikkönä tuurannut Akio Toyoda vielä vitsaili rallin jälkeisessä FIA:n presissä olevansa pahoillaan, ettei onnistunut korjaamaan Kallen autoa.

– Fantastinen tulos. On kunnia istua täällä kaikkien podium-kuskien joukossa. Tulin tänne kannustamaan kaikkia. Jatkostani tallipäällikkönä täytyy kysyä Jari-Matilta, kiteytti Toyoda urheilullisessa hengessä.

KUIVAA ei ollut suomalaismenestys WRC2:ssa ja WRC3:ssa. Sami Pajari ajoi voittoon Toksportin Skodalla ennen Fordin Adrien Formaux’ta ja Rautio Motorsportin Benjamin Korhola WRC3:ssa ennen Jesse Kalliota, molemmat Fordin Rally3-autolla.

– Kyllähän se toinen voitto nyt kiinnostaa. Jarin (Huttusen) keskeytyksen jälkeen punnittiin tilannetta lauantaina ja päätettiin välttää riskejä ja ajaa MM-sarjan pisteistä. Ne tiet olivat siellä toisella ajokerralla niin uraisia ja kivisiä. Perjantaina oli jo yksi rengasrikko, selvitti Pajari, joka otti kiinni WRC2:n MM-taistossa kiinni MM-kakkosta Yohan Rosselia 25 pisteellä.

Andreas Mikkelsen nousi MM-johtoon, yhdentoista pisteen päähän Pajarista. Oliver Solberg eikä Rossel ajaneet MM-pisteistä Jyväskylässä, vaikka Solberg olikin nopein Rally2-autoista.

Vaikka Jyväskylän taustalla puhuttiin uusien tulokkaiden puutteesta rallin MM-sarjoissa, nähtiin rallissa yksi uusi tulokas MM-rallissa. Akaalainen Markus Manninen selvitti neljänneksi nopeiten Keski-Suomen soratiet Rally3-autolla. Auto oli Renault Sportin rakentama, Teemu Asunmaan omistama Renault Clio, korinumeroltaan 007.

– Ajamisen puute sora näkyi, sanoi akaalainen Manninen, joka on keskittynyt tällä kaudella Italian asvalttisarjaan.

– Tärkeä ensimmäinen tulos otettiin Renaultille tämän luokituksen autolla. Kyllä siitä kilpailukykyinen vastus vielä Fordeille tulee, lisäsi Manninen tyytyväisenä autoonsa.