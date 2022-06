Historiallisten aikojen äärellä tärkeitä työllisyystoimia ja sosiaali- ja terveydenhuollon parantamista

Olemme jälleen siinä vaiheessa vuotta, kun kesän vehreys ja auringonpaiste ovat taas näköpiirissä. Samalla hetki on hyvä tarkastella mennyttä kevättä ja eduskuntarintaman tapahtumia sen aikana. Olemme keväällä eläneet jälleen poikkeuksellisia aikoja eikä tällä kertaa ainoastaan koronaviruksen muuntumisen johdosta. Menneeseen kevääseen mahtui uusia, järkyttäviä uutisia, kun Venäjä aloitti julman hyökkäyssodan helmikuun lopulla Ukrainaan. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Ukrainan tukemisen ja sieltä kantautuneiden, sydäntä särkeneiden uutisten seuraamisen lisäksi olemme joutuneet pohtimaan hyökkäyksen vaikutuksia omaan turvallisuustilanteeseemme. Lopputuloksena Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi eduskunta hyväksyi Nato-jäsenyyden hakemisen selvin luvuin 188 puolesta ja 8 vastaan. Päätös ei ollut itselleni helppo, mutta Nato-jäsenyyden hakemisen takana oleminen on oikea ratkaisu tässä tilanteessa.

Turvallisuustilanteen muutosta koskeneen keskustelun taakse on ymmärrettävästi jäänyt myös monia positiivisia askeleita, joita on saatu otettua. Työllisten määrä nousi historian ennätystasolle, vaikka esimerkiksi uutta luovat uudistukset pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista ja Työkanava Oy:stä eivät ole vielä kunnolla päässeet vauhtiin. Työllisyyden hoitaminen on parasta talouspolitiikkaa ja korkea työllisyysaste auttaa turvaamaan hyvinvointivaltiomme toimintaa.

Elinkustannukset, muun muassa ruuan ja polttoaineiden hinta, ovat valitettavasti nousseet viime kuukausien aikana nopeasti. Tilanteen kehittymistä ei kuitenkaan ole liian pitkälle jääty ihmettelemään. Eteenpäin ovat jo menossa kansaneläkeindeksin korottaminen, joka turvaa esimerkiksi toimeentulotukea ja kansaneläkettä saavien arjessa selviytymistä, ja matkakuluvähennyksen enimmäismäärän korottaminen, jolla taas helpotetaan työssäkäyvien tilannetta. Suoraan bensapumpulla taas tulee valmistuessaan näkymään määräaikainen jakeluvelvoitteen lasku, joka on par ‘aikaa eduskunnan käsiteltävänä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon saralla kevään suurimpana asiana on hoitotakuun saaminen eduskunnan käsittelyyn. Hoitotakuussa niin psyykkisissä kuin fyysisissä ongelmissa hoitoon olisi päästävä seitsemässä päivässä. Tilanne perusterveyshuollossa on päässyt pahenemaan jo pitkän aikaa ja hoitotakuun avulla sitä päästään korjaamaan. Hoitoon pääsyn nopeuttaminen on sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta kestävää. Pitkittyessään hoitoon pääsy voi pahentaa sinne hakeutuvan ihmisen tilannetta ja mutkistaa terveysongelmia entisestään, jolloin sekä inhimillinen kärsimys kasvaa että tilanteen parantamiseksi saatetaan tarvita enemmän toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin vastaaminen on myös keskeisellä sijalla tämän kevään päätöksissä. Ensin helmikuun työllisyyspäätöksien yhteydessä hallitus sitoutui korottamaan YTHS:n vuosittaista budjettia miljoonalla nimenomaan mielenterveysongelmien hoidon osalta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Nyt vielä toukokuisissa lisätalousarviopäätöksissä lasten ja nuorten mielenterveyden palveluihin pääsemistä helpottamaan saatiin vielä 5 miljoonaa euroa lisärahaa. Tämä lisäraha kuuluu osaksi ehdotettua 120 miljoonaa euron pakettia, jota käytettäisiin koronaviruspandemian aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen lapsille ja nuorille.

Kevään aikana on saatu eteenpäin monia tärkeitä, tavallisten ihmisten elämään vaikuttavia asioita. Eteenpäin on menty niin työelämän, sosiaali- ja terveydenhuollon kuin kansallisen turvallisuuden saroilla. Syksyllä jatketaan jälleen työtä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Toivottavasti silloin emme enää kohtaa uusia syitä poikkeuksellisille ajoille. Sitä ennen haluan toivottaa jokaiselle rentouttavaa ja rauhallista kesää!

