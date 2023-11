Hoitajaliitto lapsen oikeuksien päivänä: ”Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii myös lääkehoidollista osaamista”

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii myös lääkehoidollista osaamista, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään tänään teemalla ”Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin”.

– Pedagogiikan lisäksi se tarkoittaa myös lastenhoitajien lääkehoidollisen osaamisen vaalimista osana varhaiskasvatuksen ammatillista työkalupakkia, Paavola korostaa tiedotteessa.

Lapsen hyvinvointi koostuu niin fyysisistä kuin psyykkisistä tekijöistä, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, hän huomauttaa.

– Lapsen hyvinvoinnin kriisit voivat ilmetä joko psyykkisinä tai fyysisinä oireina. Hyvinvoinnin varmistaminen vaatii, että lapsen kasvatukseen osallistuu tarpeeksi ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka pystyvät havainnoimaan ja seuraamaan lapsen vointia niin hetkessä kuin myös pitemmällä aikavälillä.

USEIN muutokset lapsen hyvinvoinnissa ovat hänen mukaansa huomattavissa päivittäisissä kasvatustilanteissa, kunhan lapselle tutut, vakituiset hoitajat saavat tehdä ammattitaitoaan ja koulutustaan vastaavaa työtä riittävällä miehityksellä.

Lähihoitajat ovat varhaiskasvatuksessa ainoa ammattiryhmä, jonka peruskoulutukseen kuuluu lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja lääkehoidon toteuttaminen.

– Lääke- ja sairaanhoidollisen osaamisen sisältyminen lähihoitajan koulutukseen on todellinen rikkaus suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä, jota kannattaa myös vaalia. Tätä osaamista pitää jatkuvasti kehittää lähihoitajien opinnoissa ja myöhemmin työnantajan järjestäminä täydennyskoulutuksina, Paavola toteaa.

SUPER on tänä syksynä kiertänyt satoja pääkaupunkiseudun päiväkoteja. Sekä päiväkotien ammattilaiset että Superissa pitkään varhaiskasvatusasioiden parissa työskennelleet asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että päiväkotiarki on viime vuosikymmeninä muuttunut. Kodinomaisuuden ihanteesta on luovuttu tehokkuuden ja tuloksellisuuden nimissä.

Paavola kantaa huolta sekä päiväkodin työntekijöiden kuin myös lasten jaksamisesta.

– Vain riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa takaa päiväkotiin olosuhteet, jossa lapsen hyvinvoinnista voidaan pitää kokonaisvaltaisesti huolta. Lapsen fyysinen hyvinvointi toimii pohjana henkiselle hyvinvoinnille, joka puolestaan mahdollistaa pedagogiikan. Ei voi ottaa kehityksellisiä oikopolkuja hyvinvoinnin kustannuksella.