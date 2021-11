Hollannissa mellakoidaan koronarajoituksia vastaan – poliisi on ampunut laukauksia

Koronavirusrajoituksia vastustavien protestoijien mielenilmaukset jatkuivat lauantaina sen jälkeen, kun poliisit olivat joutuneet ampumaan laukauksia hillitäkseen väkijoukkoja Rotterdamissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronarajoitusten vastaiset mielenosoitukset muuttuivat Hollannissa väkivaltaisiksi mellakoiksi toisena yönä peräkkäin. Myöhään lauantai-iltana Haagissa mellakoitsijat heittivät poliiseja kivillä ja ilotulitteilla sekä sytyttivät polkupyöriä tuleen. AFP:n kirjeenvaihtajat näkivät poliisin pidättävän useita mielenosoittajia.

Rauhallisina alkaneiden mielenosoitusten ilmapiiri muuttui myöhään lauantaina nuorisoryhmien hyökätessä poliisien kimppuun Haagissa ja myös Urkin keskustassa sekä eteläisen Limburgin maakunnan kaupungeissa, kertoo Hollannin yleisradioyhtiö NOS.

Lauantain mielenosoitukset seurasivat Rotterdamin perjantaisia levottomuuksia, joissa poliisi kertoi ampuneensa sekä varoituslaukauksia että suoria laukauksia mellakoitsijoita kohti.

Yli 50 ihmistä otettiin kiinni perjantain mellakoiksi muuttuneissa protesteissa. Rotterdamin pormestari Ahmed Aboutaleb kuvasi mellakoita ”väkivaltaorgioiksi”.

Kaksi ihmistä oli edelleen lauantaina sairaalahoidossa, koska he saivat ampumahaavoja mellakoissa. Poliisi kertoi lauantaina tutkivansa, olivatko vammat peräisin poliisien ampumista laukauksista.

Protestoijat vaativat rajoitusten purkua

Muualla maassa mielenosoitukset sujuivat lauantaina rauhallisesti. Protestoijia oli lauantaina koolla Haagin lisäksi ainakin Amsterdamissa ja Bredassa lähellä Belgian rajaa.

Perjantain väkivallasta huolimatta liki 300 rajoituksia vastustavaa mielenosoittajaa marssi lauantaina lähellä Belgian rajaa sijaitsevan Bredan kaupungin halki kantaen kylttejä, joissa vaadittiin koronasulkujen lopettamista.

Amsterdamin mielenosoituksia koordinoinut United We Stand Europe -ryhmä oli perunut lauantaille suunnittelemansa mielenosoituksen Rotterdamin tapahtumien takia. Amsterdamin keskustaan kokoontui silti satoja mielenosoittajia vaatimaan rajoitusten purkua.

Koronasulku kestää vielä viikkoja

Hollannissa on voimassa osittainen koronasulku lisääntyneiden koronavirustartuntojen takia. Sulku alkoi viime viikon lauantaina, ja sen on määrä kestää kolme viikkoa. Tämän jälkeen hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen. Yhtenä vaihtoehtona on koronasulku, jossa rokottamattomia ei jatkossa päästettäisi baareihin ja ravintoloihin.

Baarien, ravintoloiden, kahviloiden ja supermarkettien tulee sulun aikana sulkea ovensa kello 20. Ei-välttämättömät liikkeet suljetaan kahta tuntia aiemmin.

Ihmisiä on ohjeistettu työskentelemään etänä. Tapahtumia on peruttu, ja jalkapallo-otteluita pelataan ilman yleisöä.

Hollanti oli ensimmäinen Länsi-Euroopan maa, joka päätyi tänä talvena osittaiseen sulkutilaan.