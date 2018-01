Homeopatiaa lapsille -kurssi aiheutti äläkän, opisto perääntyi – Lääkäriliiton toiminnanjohtaja: ”Tämä maailma menee ihan älyttömäksi”

Helsingin aikuisopistossa oli suunnitteilla Homeopatiaa lapsille -kurssi. Asiasta nousi kuitenkin kova meteli etenkin sosiaalisessa mediassa ja opisto sai kurssista paljon palautetta. Kurssista oli mennyt tietoja myös THL:ään.

Nyt kurssi on päätetty perua.

Keskustelun aloittajia sosiaalisessa mediassa oli Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja Tiina Ahva, joka kirjoitti asiasta Twitterissä tunnisteella #huuhaa.

– Minkäs aikuisopiston kurssin sitä voisi keväälle ottaa? Astrologian ja tarot-ennustamisen ryhmätkin löytyisi, mutta ehkä kuitenkin alan hoitaa lastentauteja homeopatialla. Kiva tietää, että tällaista legitimisoidaan Helsingissä. #huuhaa #helsinki #kurssitarjonta, Ahva kritisoi kurssia.

Demokraatti ei ole tavoittanut puhelimitse Helsingin aikuisopiston rehtoria, mutta aikuisopiston koulutuspäällikkö Anne Leinonen kertoo saaneensa kurssista kriittistä palautetta pääasiassa somen kautta. Sitä on hänen mukaansa tullut myös muutoin.

– Me olemme peruneet nämä kurssit saamamme palautteen perusteella. Olemme ottaneet kuuleviin korviimme palautteen. Me olemme tehneet tämäntyyppisen virheen ja olemme sen virheen korjanneet ja eri näkökulmat jatkossa tarkemmin huomioon, Leinonen sanoo.

Hänen mukaansa opistolle on sattunut virhearviointi.

– Siinä yhteydessä, kun olen hyväksynyt tämän kurssin ohjelmaani, en ole ollut itse riittävän huolellinen, miten se sopii vallalla olevaan terveyskäsitykseen ja esimerkiksi Lääkäriliiton kantaan, Leinonen sanoo.

Helsingin Aikuisopistoa johtaa 10-jäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Tehy ry:n järjestöpäällikkö Tanu Heikkinen.

– Aikuisopisto on varmaan itse todennut, että on ollut järkevää kurssi peruuttaa ja varmasti sen peruuttamiselle on ollut hyvät perusteet, hän sanoo.

”Eli ei olisi ollut mikään hoito kyseessä vaan luento.”

Anne Leinosen mukaan aikuisopistossa ei ole vuosiin ollut homeopatian kursseja, kunnes viime syksynä oli pari johdantokurssia. Leinonen kertoo, että nyt asiakkaiden toiveiden takia sekä kurssin opettajan ja asiakkaiden kanssa yhdessä suunnitellen opistossa päätettiin järjestää Homeopatiaa lapsille -kurssi. Se olisi ollut noin kuuden tunnin kurssi ja Leinosen mukaan sisältänyt luultavasti enimmäkseen johdantoluonteista opetusta homeopatiasta.

– Ihmisten paha mieli on tai ajattelu on varmasti syntynyt siitä, että pelätään, että ruvetaan tarjoamaan huuhaa-hoitoja lapsille, kun on rokotevastaisuuskin nyt kuumana perunana keskustelussa, Leinonen sanoo.

– Luulen, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka käyvät homeopaattien vastaanotolla ja hoidattavat sitä kautta lapsiansakin, meidän kautta he eivät olisi voineet hoidattaa. Eli ei olisi ollut mikään hoito kyseessä vaan luento, hän jatkaa.

– Tietenkään emme voi aina meidän kurssisuunnittelussa huomioida ihan kaikkia instansseja, tämä on kuitenkin vapaata sivistystyötä eikä ammatillista koulutusta. Emme myöskään ole terveydenhuollon asiantuntijoita eikä meidän tarvitse.

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista. Opisto saa lakisääteistä valtionavustusta. Se on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon kuuluvien ammattiliittojen muodostaman Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä.

– Vaikka saamme valtionapua, olemme tehneet jo aikoja sitten valintoja, että meillä on vähän erikoisempia kursseja kuten astrologia, tarot ja homeopatia. Kun valtionosuus ei kata meidän kaikkea koulutustamme, olemme jättäneet ne sellaiselle reuna-alueella, että niihin ei ole suunnattu valtionosuutta. Kursseissa on ollut erilinan hinta, asiakkaat ovat maksaneet niistä enemmän, Leinonen kertoo.

”Heillä on jo vuosikymmeniä pyritty suojaamaan alaikäisiä ja vakavasti sairaita.”

Demokraatti haastatteli Lääkäriliiton toiminnanjohtajaa Kati Myllymäkeä kurssista jo ennen kuin kurssin peruuntuminen oli selvinnyt.

– Tämä maailma menee ihan älyttömäksi, Myllymäkiä huokaisi kuultuaan Homeopatiaa lapsille -kurssista.

Hän hämmästeli, käytetäänkö sellaiseen veronmaksajien rahaa.

Hän toteaa, että Lääkäriliiton kanta on jo vuosia ollut, että Suomeen tarvittaisiin lainsäädäntöä potilaiden suojelemiseksi uskomushoidoilta.

– Eihän aikuisia ihmisiä voi kieltää syömästä millaisia ja yrttejä haluavat tai uskomasta enkeliterapiaan tai yksisarvishoitoihin ja mihin vaan, mutta lainsäädäntöön tarvittaisiin kirjaus, jossa esimerkiksi alaikäisiä, vakavasti sairaita tai dementiapotilaita voitaisiin varjella humpuukilta.

Ruotsissa on Myllymäen mukaan lapsia suojeleva lainsäädäntö, josta Suomessakin voitaisiin ottaa mallia.

– Heillä on jo vuosikymmeniä pyritty suojaamaan alaikäisiä ja vakavasti sairaita.

– Suomessa on ollut esimerkiksi tapauksia, joissa vanhemmat ovat lopettaneet insuliinin antamisen, kun on uskottu vaihtoehtohoitoihin ja lapselle on käynyt huonosti. Sitten esimerkiksi kiinalaisten yrttivalmisteiden takia, niin sanottujen luontaisvalmisteiden takia on jouduttu tekemään ihan maksansiirtoja, Myllymäki antaa varoittavia esimerkkejä.

Hän on huolissaan myös rokotevastaisuudesta.

– Ei ymmärretä, miksi Suomessa on maailman pienin lapsikuolleisuus, ei se johdu esimerkiksi homeopatiasta vaan siitä, mitä on tehty lääketieteessä.

”Ehkä tämä on trumpilainen vaihtoehtoisten totuuksien maailma.”

Myllymäki painottaa, että Suomeen on suunniteltu ainakin viidellä hallituskaudella puoskarilakia eli lakia vaihtoehtohoidoista. Työryhmiä on kokoontunut useita, mutta Suomesta toisin kuin muista Pohjoismaista laki puuttuu.

– Mutta ne ovat päätyneet erimielisiksi, kun siellä on ollut vaihtoehtohoitojen edustajia, hehän eivät hyväksy minkäänlaisia rajoituksia. Sitten on tietysti kansalaisia, joiden mielestä vaihtoehtohoitoja pitäisi olla terveyskeskuksissa veronmaksajien rahoilla. Tässä on jollakin tavalla kyse uskosta, mutta myös bisneksestä.

– On mielenkiintoista, että suomalainen väestö on koulutetumpi kuin missään aikaisemmin ja sitten tällaiset yksisarvis- ja enkeliterapiat ja jopa energiahoidot etänä menevät läpi. Haloo, missä mennään, kun puuttuu kriittinen ajattelu ja faktat eivät paina mitään. Ehkä tämä on trumpilainen vaihtoehtoisten totuuksien maailma, Myllymäki antaa palaa.

Myllymäen sanoin vaihtoehtohoitojen lobbarit ovat niin aktiivisia, että ”ministerit eivät kymmenen metrin kepilläkään koske asiaan”.

”Silloin ollaan sellaisessa umpikujassa, ettei siitä päästä eteenpäin.”

Mikä on lääketieteen virallinen kanta homeopatiaan?

– Lääketieteellisillä tutkimuksilla ei ole voitu todeta, että homeopatialla olisi vaikutuksia. Siinä ei ole vaikuttavaa ainetta. Jos senkin energian ja rahan laittaisi terveellisempään syömiseen, liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin, teho olisi parempi eikä vaarannettaisi terveyttä, Kati Myllymäki toteaa.

– Suomalaiset lääkärit ovat sillä tavalla avoimin mielin, että heti kun jossain kunnollisissa tutkimuksissa näytetään toteen, että hoito tehoaa, varmasti otetaan käyttöön, hän lisää.

Keskustelu homeopatian edustajien kanssa on Myllämäen mukaan äärimmäisen hankalaa.

– Sen suunnan edustajat ovat sitä mieltä, että lääketieteen paradigma on väärä ja näin ollen lääketieteen metodeilla ei saa tutkia homeopatiaa. Silloin ollaan sellaisessa umpikujassa, ettei siitä päästä eteenpäin.