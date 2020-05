Hovioikeus lievensi toimittajan seksuaalirikostuomiota – teko ei ollut ”vakavimmasta päästä”

Helsingin hovioikeus on lieventänyt 43-vuotiaan toimittajan seksuaalirikostuomiota. Miestoimittaja pyysi naispuolisen ystävänsä luokseen kesällä 2016 ravintolaillan päätteeksi, koska miehellä oli ”huono olo”. Nainen lähti hänen asunnolleen tueksi ja jäi yöksi.

Demokraatti.fi/STT

Aamulla nainen heräsi siihen, että tuomittu Ari Matti Lahdenmäki kiskoi hänen alushousujaan alas ja mies oli itse alasti ja painautunut häneen.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen marraskuussa 2018 kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei teko ollut ”vakavimmasta päästä” ja alensi tuomiota kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies on myös tuomittu aiemmin tapahtuneesta väkivaltaisesta raiskauksesta.

Lahdenmäki on alalla tunnettu toimittaja. STT julkaisee hänen nimensä, koska raiskaustuomio on liki kaksi vuotta ja toisesta tuomiosta käy ilmi, että hän on uusinut seksuaalirikoksen.